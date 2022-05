Ahora se metió Mariana Diarco en la interna macrista de Alfredo Casero y El Dipy

Mariana Diarco Alfredo Casero

"Referirse a mí como tu mujer no sé, embarrarme y ensuciarme para tratar de taclearlo al Dipy me parece muy bajo para el nivel de Casero, pero tampoco lo voy a permitir”, aseguró Diarco en diálogo con Juan Etchegoyen.

En ese sentido, agregó: “No voy a permitir que me embarren en medio de una operación política de la cual no tengo nada que ver, borran mi nombre de ahí y me sacan de ahí, y si tienen que pegarle al Dipy o a quien carajo quieran pegarle le pega con otra cosa pero a mí no me meten, yo no tengo nada que ver y no creo que Casero esté peleando por el bolsilo de la gente, pelea por el bolsillo de él y me parece bien pero yo no tengo que quedar en el medio”, añadió.

“Dice que quiere atar a alguien a un palo, Dipy, si querés me podes atar la chot... a una cañita. Dipy, te están usando, pibe, no te levantés las medias que es foto carnet, no te metas esto va en serio”, expresó Casero en las últimas horas.

Y cerró: “Vos te hiciste famoso por pegarle a tu señora, yo no, y no me importa nada si me vienen a palmear la espalda. Nunca me ofrecieron una radio, y a vos te la ofrecieron enseguida. No te metas conmigo, metete en tu guerra”.