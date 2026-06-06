La familia de Indio Solari confirmó que esperan a los fans desde las 11 del domingo "y hasta que haga falta"

"Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre".

comunicado oficial velatorio indio Comunicado oficial por el velatorio público de Indio Solari

Un operativo especial para recibir a miles de personas y despedir al Indio Solari

La organización también difundió información práctica para quienes participen de la despedida. Se informó que el predio contará con baños químicos, puestos de hidratación y asistencia sanitaria para atender a los asistentes durante toda la jornada.

Además, se dispuso un importante operativo de seguridad integrado por alrededor de 1.500 personas, de las cuales unas 700 comenzaron a trabajar en la zona desde el sábado para coordinar el dispositivo previsto ante la gran cantidad de público esperada.

El mensaje oficial también destacó el espíritu que buscará tener el encuentro, invitando a los seguidores a compartir canciones y recuerdos antes de llegar al lugar donde descansará el artista.

"Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró".

Por último, el comunicado cerró con una reflexión dedicada a la huella que dejó el músico en varias generaciones de seguidores. "Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra".

Durante las horas previas a la confirmación del lugar, distintas alternativas fueron evaluadas para la realización del homenaje. Entre ellas apareció la posibilidad de utilizar el estadio de Racing Club, opción que fue analizada junto a la familia del músico, aunque finalmente perdió fuerza con el correr de las negociaciones.

De esta manera, el Polideportivo Gatica será el escenario elegido para una despedida que promete reunir a miles de personas unidas por la música, los recuerdos y el legado de una de las figuras más influyentes del rock argentino.