¿Se separaron Alina Moine y Marcelo Gallardo? "Ella se cansó"

“Con respecto al vínculo entre Marcelo Gallardo y su exesposa, Geraldine La Rosa, no voy a decir el nombre de la persona que me lo contó, porque es íntima de él, pero me dijo que la situación entre ellos sigue exactamente igual. El matrimonio está deshecho. No están divorciados todavía, pero ellos están separados, y la iniciativa desde el club es que ellos se sigan refiriendo a Geraldine La Rosa como la mamá de los hijos de Marcelo Gallardo y no como su mujer”, aseguró.