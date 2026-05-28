El inesperado reencuentro de Zaira Nara y Paula Chaves que revolucionó las redes

En los programas de espectáculos también apareció rápidamente el análisis inevitable alrededor del reencuentro. Desde LAM, por ejemplo, ironizaron con una frase que empezó a circular enseguida: “Por trabajo se arreglan todos”. Una lectura bastante alineada con ese escepticismo típico que suele rodear cualquier acercamiento entre figuras públicas después de años de conflicto.

Lo cierto es que las señales de distensión venían apareciendo desde hacía algunas semanas. Paula Chaves ya había contado tiempo atrás que ambas se habían reencontrado y que el momento había sido afectuoso, aunque reconocía que todavía quedaban conversaciones pendientes entre las dos. La imagen de este jueves pareció confirmar que, al menos, el vínculo dejó atrás la etapa más fría.