Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 16 de febrero en El Trece

En la previa de su estreno, Juanita dialogó con el programa Intrusos, donde confesó que llevar el ciclo a la Costa Atlántica no fue tarea sencilla. “Para la gente que no sabe, hacer un programa de televisión en un lugar donde no se ejecuta siempre es trasladar una señal y un equipo muy grande. Esto es bastante caro, había que ver quién ponía la plata. StoryLab hizo un esfuerzo para que eso sucediera”, explicó.