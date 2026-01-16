Polémica en puerta: se supo la verdad de lo que pasó con Florencia De la V en El Nueve

El gerente de programación profundizó su explicación y detalló cómo estaba organizada la vuelta de Flor de la V a la pantalla. “Su regreso estaba previsto para ayer a última hora. Estaba dentro de los planes. Eso es lo que yo había arreglado con a Pablo Goycochea. No hay nada de secreto en eso. El canal en general no ha tenido una buena tarde estos últimos días y de ahí deben venir las especulaciones”, afirmó, vinculando las versiones a un contexto general de análisis de audiencia y no a una decisión puntual sobre la conductora.

Las declaraciones de Toni buscaron bajar el tono de la polémica y desactivar cualquier lectura de conflicto interno o presión laboral. En ese sentido, el mensaje fue claro: no existió un llamado para modificar las vacaciones ni un ultimátum encubierto. Todo estaba acordado previamente y el regreso se dio dentro de los tiempos previstos.

Finalmente, Etchegoyen cerró el tema con una conclusión directa que resume la postura oficial del canal. “Bueno de esta manera Diego Toni desmiente esto que se dijo con respecto a Flor y sus vacaciones”, expresó el conductor, dando por terminada una controversia que, al menos desde la voz del gerente de programación, no tuvo fundamento real.