Polémica en puerta: se supo la verdad de lo que pasó con Florencia De la V en El Nueve
El gerente de programación desmintió que la conductora haya sido convocada antes de tiempo por cuestiones de rating, luego de las versiones que circularon en LAM.
Diego Toni, gerente de programación de El Nueve, decidió romper el silencio luego de que en los últimos días se instalara una fuerte versión mediática vinculada a Flor de la V y sus vacaciones. El rumor, que tomó fuerza tras ser mencionado en LAM, aseguraba que desde la señal le habrían pedido a la conductora que interrumpiera su descanso en Uruguay para regresar antes a la pantalla, supuestamente por cuestiones de rating.
Frente a ese escenario, Toni dialogó con Juan Etchegoyen y dio su versión de los hechos para llevar claridad al tema. El encargado de introducir el asunto fue el propio Etchegoyen, quien explicó el contexto de la polémica y anticipó la palabra del directivo.
“Ayer en LAM dijeron que Flor de la V vuelve antes de sus vacaciones por pedido expreso de las autoridades de canal nueve y va a hablar Diego Toni en este programa para aclarar la situación”, señaló el conductor, marcando el punto de partida de la charla y el motivo de la comunicación.
Luego, el periodista amplió detalles sobre el intercambio que mantuvo con la máxima autoridad de la señal. “Hoy intercambié mensajes con la máxima autoridad de la señal que se refiere a lo que empezó a trascender en la noche del miércoles desde que dieron la data en el canal America TV”, explicó Etchegoyen, antes de dar paso al textual que rápidamente se volvió central en la desmentida.
“Hola Juan ¿cómo estas? No le pedimos que adelante el regreso de sus vacaciones. Flor había pedido 3 días ya con bastante anticipación por un evento que tenía en Punta del Este”, fue la respuesta de Toni, quien dejó en claro que el descanso de la conductora estaba pautado con anterioridad y que no hubo ningún tipo de pedido extraordinario por parte del canal.
El gerente de programación profundizó su explicación y detalló cómo estaba organizada la vuelta de Flor de la V a la pantalla. “Su regreso estaba previsto para ayer a última hora. Estaba dentro de los planes. Eso es lo que yo había arreglado con a Pablo Goycochea. No hay nada de secreto en eso. El canal en general no ha tenido una buena tarde estos últimos días y de ahí deben venir las especulaciones”, afirmó, vinculando las versiones a un contexto general de análisis de audiencia y no a una decisión puntual sobre la conductora.
Las declaraciones de Toni buscaron bajar el tono de la polémica y desactivar cualquier lectura de conflicto interno o presión laboral. En ese sentido, el mensaje fue claro: no existió un llamado para modificar las vacaciones ni un ultimátum encubierto. Todo estaba acordado previamente y el regreso se dio dentro de los tiempos previstos.
Finalmente, Etchegoyen cerró el tema con una conclusión directa que resume la postura oficial del canal. “Bueno de esta manera Diego Toni desmiente esto que se dijo con respecto a Flor y sus vacaciones”, expresó el conductor, dando por terminada una controversia que, al menos desde la voz del gerente de programación, no tuvo fundamento real.
