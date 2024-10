Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 27 de octubre en eltrece

Asimismo, con su estilo relajado y espontáneo, Juanita sigue ofreciendo un espacio donde las figuras del país tienen la oportunidad de expresarse con libertad y reflexionar sobre temas de actualidad, pero también de distenderse y divertir a los televidentes.

Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 27 de octubre

Patricia sosa, la cantante de gran trayectoria fue noticia hace una semana al remarcar que a Luck Ra lo ovacionaron por dar su show enyesado y a ella no: “¿Será por ser mujer?”, dijo.



Otro de los invitados será el actor y comediante, el Turco Naim regresó a la Argentina luego de cumplir algunos compromisos profesionales. Según trascendió, ya habría firmado su divorcio con Emilia Attias.

Jazmín Stuar también estará presente en la mesa, la actriz protagoniza la película “Weekend", la nueva comedia de Agustín Rolandelli que se estrenó este 24 de octubre.

Por su parte, el ex participante de Gran Hermano, Walter Alfa Santiago, conocido como "Alfa", llegará al programa luego de su debut en el Cantando 2024.

Finalmente, Mica Lapegüe, más conocida como Mica, es actriz y comediante. Es hija mayor del reconocido periodista Sergio Lapegüe y de Silvia Raquel Todaro, alias Bochi, quienes también tuvieron a Franco, su hermano.

El tenso cruce entre Brenda Aniscar y Alfredo Casero



El domingo pasado, la mesaza de la nieta de la Chiqui contó con varias caras conocidas, entre las cuales resaltaron la exPatito Feo y el creador de Cha Cha Cha. Lejos de llevar una charla tranquila, ambos comensales dejaron entrever su lado más tenaz ante la cámara. A raíz del relato de otra de las personas presentes, la exconcursante de Gran Hermano 2023, Virginia Demo, la discusión invandió la escena.

Ante el recuerdo de la mujer sobre el motivo que la llevó a sumarse al reality, Brenda aprovechó para apoyarla con un gesto. “Yo quiero decir una cosa, porque estoy viendo acá que una mujer, dos laburos, o sea. Quiero brindar porque en esta mesa hay tres mujeres, sé también que hay tres hombres pero estoy en presencia de una gran mujer también”, dijo refiriéndose a Juana Viale. Sin embargo, fue interrumpida por Alfredo, quien indagó: “ ¿Y eso qué significa? ¿Tuviste algún problema?, porque yo soy hombre y sonó raro”.

Asnicar, sin soltar la copa de su mano, respondió: “¿Por qué? Es al revés...”. Intentando aliviar la tensión, Juana acotó: “Está celebrando que las mujeres también facturan ”. Ante los nulos resultados de su aporte, la actriz infantil le pidió a Casero que no la interrumpiera: “Justamente es lo que quería decir”. Y, sin filtro, añadió: “Antes de que saltaras como un sapo”. Lejos de pasar por alto, este reaccionó y le dijo que no había sido de esa manera. Por su parte, la joven prosigió: “Es al revés, como me dijiste: ‘Los hombres’, ‘los hombres’, bueno, adelante de tres hombres los invito a que festejemos por el laburo de una mujer”.