Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 28 de septiembre en El Trece
La conductora recibirá a cinco figuras muy distintas entre sí para compartir una charla íntima, entre anécdotas, vivencias personales y miradas sobre el presente.
Este domingo 28 de septiembre, desde las 13:45 por la pantalla de El Trece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.
El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.
La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 28 de septiembre
Uno de los invitados principales será Daniel Grinbank, productor musical de enorme trayectoria en la industria argentina. Con décadas de experiencia en la organización de grandes recitales y giras internacionales, aportará su mirada sobre el presente del negocio musical y la cultura en general.
En el plano actoral, estará presente Michel Noher, actor de cine y televisión, que recientemente protagonizó la serie En el barro, dirigida por Sebastián Ortega. Su carrera lo ha convertido en uno de los intérpretes más reconocidos de su generación, con trabajos en la Argentina y el exterior.
La danza también tendrá su lugar con la participación de Valeria Archimó, bailarina y coreógrafa que continúa destacándose en Sex, la experiencia de José María Muscari, además de encabezar la obra De pelos. Su presencia promete darle un matiz artístico y dinámico a la mesa.
En tanto, Jimena Cyrulnik sumará su perfil multifacético. Conocida por su paso como actriz y conductora, en la actualidad está plenamente abocada a su emprendimiento en el mundo de la moda con su propia línea de ropa.
