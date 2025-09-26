Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 28 de septiembre en El Trece

image

En el plano actoral, estará presente Michel Noher, actor de cine y televisión, que recientemente protagonizó la serie En el barro, dirigida por Sebastián Ortega. Su carrera lo ha convertido en uno de los intérpretes más reconocidos de su generación, con trabajos en la Argentina y el exterior.

image

La danza también tendrá su lugar con la participación de Valeria Archimó, bailarina y coreógrafa que continúa destacándose en Sex, la experiencia de José María Muscari, además de encabezar la obra De pelos. Su presencia promete darle un matiz artístico y dinámico a la mesa.

image

En tanto, Jimena Cyrulnik sumará su perfil multifacético. Conocida por su paso como actriz y conductora, en la actualidad está plenamente abocada a su emprendimiento en el mundo de la moda con su propia línea de ropa.