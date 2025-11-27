Daniel Gómez Rinaldi se desmayó en vivo en plena discusión televisiva: qué ocurrió

La conversación comenzó a tensarse cuando Von Brocke empezó a cuestionarlo por varios temas mediáticos, entre ellos sus dichos sobre Pilar Smith —que derivaron en una rectificación tras una carta documento— y más tarde, la disputa en torno a la herencia de Antonio Gasalla y el conflicto con APTRA. Fue entonces cuando la reacción de Rinaldi reflejó el malestar que sentía: “¡Ay, no!”, exclamó llevándose las manos al rostro. Acto seguido, lanzó otra frase que dejó a todos sorprendidos: “No puedo seguir escuchando, me voy del móvil”, mientras desde el estudio se escuchaban risas.