Fuerte cruce entre Eduardo y Juanicar en Gran Hermano: hubo insultos y acusaciones
Previo a la gala de doble eliminación, los participantes de Generación Dorada se cruzaron con insultos, gritos y golpes bajos. Los detalles de lo que pasó.
La casa de "Gran Hermano Generación Dorada" atraviesa sus horas más críticas. Justo antes de que se concretara la doble eliminación que terminó con las salidas de Grecia Colmenares y Lolo Poggio, el clima entre los participantes se volvió irrespirable. Lo que empezó como una discusión por estrategias de juego terminó en un enfrentamiento personal cargado de agresiones que dejó a todos los jugadores en una posición muy delicada.
El chispazo inicial lo dio Juanicar, quien al pasar lanzó un comentario sobre un "Manotazo de ahogado", haciendo referencia a los movimientos de algunos de sus compañeros para sobrevivir a la placa. La reacción de Eduardo no se hizo esperar y fue letal: "Ojalá que me vaya, pero nunca rata inmunda", disparó, marcando el inicio de una pelea que no tardó en desbordarse frente a las cámaras de Telefe.
A medida que el ida y vuelta subía de temperatura, las acusaciones de "payasos" iban y venían. Eduardo, visiblemente molesto, chicaneó a su rival diciéndole: “Salí, después te hacés el bueno”. Sin embargo, el punto de no retorno llegó cuando Eduardo decidió tocar un tema de salud mental para atacar a Juanicar, lanzando con ironía: "Después le agarra un ataque de pánico".
Ese comentario fue el que terminó de sacar de quicio a Juanicar, quien reaccionó con una furia pocas veces vista en esta edición. "¿Qué te metés ahí?", exclamó totalmente alterado, para luego cuestionar con bronca: "¿Qué te pasa con los ataques? ¿Qué tiene que ver los ataques de pánico con esto?". A pesar de que Grecia Colmenares intentó interceder para que la situación no pasara a mayores, el resto de la casa ya se había dividido y no hubo vuelta atrás.
La mención a los ataques de pánico no cayó nada bien en el resto del grupo. Manu fue uno de los más duros al enfrentarse a Eduardo, tildándolo de hipócrita por sus cambios de postura. "Sos un papelón", le dijo sin vueltas, y agregó con mucha indignación: "Sacaba la moral el juego y ahora habla de la moral. Sos un papelón, eh, boludo".
Por su parte, Lolo Poggio también quiso dejar sentada su posición antes de abandonar la competencia, remarcando que hay límites que no se deberían cruzar ni siquiera en un reality show. "Pero, hablar de ataques de pánico me parece un golpe bajo", sentenció de forma tajante.
El cierre de este round quedó en manos de Juani, quien aprovechó para soltar todo el desprecio que sentía en ese momento hacia quien consideraba su aliado. "Anda con Sol, anda con Ema, arrastrate. Pensé que eras un buen tipo y no lo sos", cerró de manera lapidaria. Con este clima de traiciones y agresiones personales, la casa queda más dividida que nunca tras las últimas eliminaciones, dejando en claro que en esta "Generación Dorada", la paz es lo último que se busca.
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