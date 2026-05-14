Fuerte cruce entre Eduardo y Juanicar en Gran Hermano: hubo insultos y acusaciones

La mención a los ataques de pánico no cayó nada bien en el resto del grupo. Manu fue uno de los más duros al enfrentarse a Eduardo, tildándolo de hipócrita por sus cambios de postura. "Sos un papelón", le dijo sin vueltas, y agregó con mucha indignación: "Sacaba la moral el juego y ahora habla de la moral. Sos un papelón, eh, boludo".

Por su parte, Lolo Poggio también quiso dejar sentada su posición antes de abandonar la competencia, remarcando que hay límites que no se deberían cruzar ni siquiera en un reality show. "Pero, hablar de ataques de pánico me parece un golpe bajo", sentenció de forma tajante.

El cierre de este round quedó en manos de Juani, quien aprovechó para soltar todo el desprecio que sentía en ese momento hacia quien consideraba su aliado. "Anda con Sol, anda con Ema, arrastrate. Pensé que eras un buen tipo y no lo sos", cerró de manera lapidaria. Con este clima de traiciones y agresiones personales, la casa queda más dividida que nunca tras las últimas eliminaciones, dejando en claro que en esta "Generación Dorada", la paz es lo último que se busca.