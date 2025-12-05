L-Gante habló de su vínculo con Wanda Nara en el programa de Mario Pergolini: qué dijo
El cantante dio detalles de su vida privada tras separarse de la conductora y comentó cómo es su presente en cuanto al vínculo con las mujeres.
En abril de 2025, luego de algunos idas y vueltas, L-Gante y Wanda Nara confirmaron su separación. Ahora, meses después, en una entrevista con Mario Pergolini, en Otro día perdido, el cantante habló sobre su vínculo con la conductora de Masterchef Celebrity.
"Hay veces que no nos bancamos y decidimos hacer cada uno la suya pero todo bien. Si la veo bien me pongo feliz. Me quiso presentar a su novio pero no se dio la situación. A Mauro y a Maxi sí los conocí", reconoció.
La conversación abordó la percepción pública que rodea a L-Gante, especialmente la etiqueta de “mujeriego” que suele acompañarlo en medios y redes sociales. Ante la pregunta directa de Pergolini, sobre si se considera así, el cantante profundizó en las consecuencias de esa imagen: “La gente me ve como mujeriego y después me cuesta mucho encontrar a una mujer que me valore”. Esta reflexión dio pie a comentarios a los integrantes del programa, en tono irónico, sobre la dificultad de encontrar relaciones auténticas bajo el escrutinio de la fama.
En el transcurso de la charla, L-Gante compartió anécdotas recientes, marcadas por viajes, fotografías y experiencias junto a Wanda Nara, mientras en las pantallas recordaban las imágenes de ambos cuando eran pareja, frente sitios emblemáticos del mundo, como la Torre Eiffel.
Eso fue el disparador para que el artista contrastara su presente con su pasado: “No te imaginás de estar en el barrio mandando ochenta mil mensajes a ver si una chica me da bola para por lo menos ir a tomar una gaseosa, a estar con Wanda enfrente de la Torre Eiffel...“, comparó. La evocación de estos recuerdos estuvo acompañada por risas y comentarios sobre la intensidad de su vida actual.
“Buena foto. La pasamos bien, buenos recuerdos, vacaciones en familia”, soltó Elián, invitado a ver esa típica postal de vacaciones. Al referirse al impacto de la fama y la exposición mediática, y retomando esa fama de mujeriego, L-Gante reconoció que intentó modificar su manera de relacionarse: “Fue un modo que traté de cambiar, no estar tan a la exposición para no errarle a las próximas acciones que vaya a hacer en lo que tenga que ver con lo amoroso. Aprendí mucho de eso”, remarcó.
