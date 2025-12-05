L-Gante habló de su vínculo con Wanda Nara en el programa de Mario Pergolini: qué dijo

Eso fue el disparador para que el artista contrastara su presente con su pasado: “No te imaginás de estar en el barrio mandando ochenta mil mensajes a ver si una chica me da bola para por lo menos ir a tomar una gaseosa, a estar con Wanda enfrente de la Torre Eiffel...“, comparó. La evocación de estos recuerdos estuvo acompañada por risas y comentarios sobre la intensidad de su vida actual.

“Buena foto. La pasamos bien, buenos recuerdos, vacaciones en familia”, soltó Elián, invitado a ver esa típica postal de vacaciones. Al referirse al impacto de la fama y la exposición mediática, y retomando esa fama de mujeriego, L-Gante reconoció que intentó modificar su manera de relacionarse: “Fue un modo que traté de cambiar, no estar tan a la exposición para no errarle a las próximas acciones que vaya a hacer en lo que tenga que ver con lo amoroso. Aprendí mucho de eso”, remarcó.