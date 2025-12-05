La noche difícil que pasó Julia Calvo en MasterChef: el jurado la criticó y ella se quebró

Sin embargo, el tono acumulado ya había generado un peso emocional demasiado grande para Calvo, quien finalmente no pudo contener el llanto. Fue en ese instante cuando Wanda Nara intervino para recordarle cuánto disfrutaba de cocinar y lo valioso de su presencia en el certamen, intentando recomponer el ánimo de la participante.

La propia actriz terminó admitiendo que, de seguir así, podría considerar dejar la competencia: “Cocino porque me gusta… si no fuera porque disfruto tanto, colgaría los guantes acá”, confesó entre sollozos. Con varias instancias aún por delante, el desafío para Calvo será recuperar la confianza y reencontrarse con el disfrute que la llevó a aceptar esta aventura televisiva.