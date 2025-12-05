La noche difícil que pasó Julia Calvo en MasterChef: el jurado la criticó y ella se quebró
La actriz, reconocida por su extensa trayectoria, vivió su jornada más tensa en el reality tras una devolución fulminante del jurado y una presentación que no cumplió con las expectativas.
La gala del jueves en MasterChef Celebrity dejó una de las escenas más conmovedoras de la temporada. Julia Calvo, figura respetada del teatro y la televisión, enfrentó uno de sus momentos más difíciles desde que decidió sumarse al desafío culinario. Acostumbrada a aportar humor, frescura y un espíritu siempre amable, esta vez quedó completamente descolocada tras recibir una devolución inesperadamente dura.
Lo que comenzó como una nueva semana de competencia tras la salida de Alex Pelao terminó derivando en un episodio de angustia que abrió el interrogante sobre su continuidad en el programa. Calvo llegó a la mesada con la intención de defender un ojo de bife acompañado de palta grillada, espárragos salteados y una ensalada de pepino. Sin embargo, desde el primer comentario de Germán Martitegui quedó claro que la preparación no alcanzaba los estándares esperados.
El chef fue directo al señalar el error más notorio: el corte incorrecto de la carne. Su frase -“Mirá, acá ves la fibra de la carne y está cortado como a favor de la fibra, que es como un sacrilegio”- dejó a la actriz visiblemente afectada. Ese detalle técnico, aunque frecuente tema de debate culinario, tuvo un impacto mayor en ella debido a la presión de la jornada.
Damián Betular profundizó la crítica con un enfoque más global sobre el plato. Le recordó que había tenido a disposición una heladera repleta de opciones y que, aun así, la propuesta final carecía de estructura y coherencia gastronómica: “No hay cocina, ¿no? Estamos en MasterChef”, sentenció, enfatizando que los ingredientes no lograban integrarse como un conjunto.
La actriz, intentando resistir, no pudo evitar quebrarse cuando frente a cámara reconoció sentirse desvalorizada: “Cocinamos para ellos, es como que te hicieran un regalo y te lo desprecien”, expresó entre lágrimas. Donato Di Santis completó la devolución con observaciones técnicas sobre presentación, brillo de cocción y ausencia de salsas que hubieran equilibrado la preparación.
Sin embargo, el tono acumulado ya había generado un peso emocional demasiado grande para Calvo, quien finalmente no pudo contener el llanto. Fue en ese instante cuando Wanda Nara intervino para recordarle cuánto disfrutaba de cocinar y lo valioso de su presencia en el certamen, intentando recomponer el ánimo de la participante.
La propia actriz terminó admitiendo que, de seguir así, podría considerar dejar la competencia: “Cocino porque me gusta… si no fuera porque disfruto tanto, colgaría los guantes acá”, confesó entre sollozos. Con varias instancias aún por delante, el desafío para Calvo será recuperar la confianza y reencontrarse con el disfrute que la llevó a aceptar esta aventura televisiva.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario