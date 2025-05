Almorzando con Juana Viale: los invitados confirmados del domingo 25 de mayo en El Trece

Los invitados de Juana Viale del 25 de mayo en El Trece

Los invitados de este domingo en la pantalla de El Trece serán Roly Serrano, Aníbal Pachano, Eva Bargiela, Christian Sancho y el Dr. Enrique De Rosa Alabaster, especialista en psiquiatría forense.

La sensación es que con esos invitados, otra vez con Pachano como figura polémica para decir cosas incongruentes, el programa de la nieta de Mirtha Legrand seguirá perdiendo por paliza en el rating con La Peña de Morfi, que va por Telefe.

Dan Breitman sorprendió a Juana Viale con una cruda reflexión

Dan Breitman se sinceró y reveló que tuvo una infancia “trágica” por sus inclinaciones artísticas. “Yo agradezco a mis padres que me han llevado a la psicopedagoga en momentos de mucho trastorno y mucha desazón”, arrancó el artista en la mesa de Almorzando con Juana.

“¿Cómo fue tu infancia?”, indagó la conductora. “Trágica. Mis padres amo, y me amaban, nos amábamos, pero…”, arrancó Breitman. “¿Pero por qué decís trágica?”, quiso saber Juana. “Y, porque era un chico muy diferente, muy distinto…”, reconoció.

“Con inquietudes diferentes”, acotó Juana. “Con inquietudes, con ganas de bailar y cantar. Yo nací ya en una familia de músicos, no quería ir al colegio, no me gustaba ir al club, había algo ya predeterminado que era ir al colegio, después al club, jugar al fútbol, y yo odiaba”, explicó Breitman.

Dan Breitman sorprendió a Juana Viale con una cruda reflexión sobre su infancia (Foto: captura eltrece)

“Como cosas que debías hacer, como mandatos…”, lanzó Juana. “Que hacían todos, y mi mamá se veía ahí como diciendo qué hacemos con este pibe que usaba las cortinas de telón y salía y bailaba, era muy raro, era otra época”, cerró Dan.