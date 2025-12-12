Amalia Granata y Cristian Fabbiani se reencontraron en el egreso de su hija tras años de distancia

image

El Ogro, por su parte, escribió unas palabras que revelan cuánto significó este reencuentro para él. “Uma, me llenás de orgullo. Ver tu dedicación y esfuerzo para llegar a este día es una alegría inmensa”, expresó al inicio, dejando ver la emoción por el camino recorrido por la joven. También destacó la valentía y madurez que observa en su hija, con una frase que se volvió de las más comentadas: “Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas”.

Con tono admirativo, dijo que su graduación era mucho más que un evento formal: “Es una obra maestra que has creado con tu determinación y gracia”. Su mensaje concluyó con un deseo genuino de continuidad afectiva y crecimiento personal: “Me maravilla la mujer en la que te has convertido. No cambies nunca”.

amalia granata ogro fabbiani 1

El reencuentro, lejos de los conflictos que marcaron su historia, abrió una ventana de esperanza en la dinámica familiar. En un día donde la protagonista absoluta fue Uma, su egreso quedó acompañado por un gesto que, para muchos, representa un nuevo capítulo en la relación entre sus padres: uno donde la unión es posible cuando la prioridad es el amor por una hija.