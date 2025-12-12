Amalia Granata y Cristian Fabbiani se reencontraron en el egreso de su hija tras años de distancia
La adolescente celebró su graduación acompañada por ambos padres, quienes compartieron un momento de armonía y le dedicaron mensajes de profundo amor
La graduación de Uma Fabbiani marcó un día imborrable, no solo por el cierre de una etapa escolar, sino porque logró reunir a Amalia Granata y a Cristian “Ogro” Fabbiani en un mismo espacio después de años de distancia. La ceremonia, cargada de emoción y orgullo, permitió ver a la joven rodeada de todas sus familias ensambladas, en un clima que se reflejó también en las fotografías que ambos padres compartieron en sus redes sociales.
La presencia conjunta se volvió especialmente significativa debido a que tanto Granata como Uma habían mantenido vínculos muy tensos con el exfutbolista durante más de cuatro años. Granata asistió acompañada por su pareja, Leo Squarzon, y el pequeño Roque; mientras que Fabbiani llegó junto a su esposa, Gimena Vascon, y sus dos hijos, Santino y Ámbar.
Lejos de la conflictividad del pasado, la jornada se desarrolló con cordialidad, enfocada exclusivamente en celebrar a Uma en un paso clave hacia la adultez. La emoción del evento fue evidente en los mensajes que ambos padres escribieron públicamente, cada uno desde su estilo y su vínculo particular con la joven.
Amalia optó por un mensaje íntimo, casi una carta abierta, en la que combinó advertencias, afecto profundo y deseos de libertad. “A volar, princesa. La vida afuera está llena de problemas, muchas veces solucionables y otras no. Es parte de”, comenzó, mostrando su deseo de acompañarla en los desafíos propios de crecer. La diputada también subrayó que su hija deberá transitar dudas, temores y alegrías, pero le prometió que siempre estará a su lado: “Mamá siempre va a estar para compartirlas, festejar o llorar juntas”.
Su texto avanzó hacia un tono de empoderamiento, alentando a Uma a sostener sus sueños sin ceder ante los tropiezos: “Los fracasos traen sabiduría y experiencia… pero nunca renuncies a tus sueños. NUNCA”. Finalmente, cerró con un mensaje de fortaleza y ternura: “Te amo, y a volar sin miedo, que esto recién empieza”.
El Ogro, por su parte, escribió unas palabras que revelan cuánto significó este reencuentro para él. “Uma, me llenás de orgullo. Ver tu dedicación y esfuerzo para llegar a este día es una alegría inmensa”, expresó al inicio, dejando ver la emoción por el camino recorrido por la joven. También destacó la valentía y madurez que observa en su hija, con una frase que se volvió de las más comentadas: “Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas”.
Con tono admirativo, dijo que su graduación era mucho más que un evento formal: “Es una obra maestra que has creado con tu determinación y gracia”. Su mensaje concluyó con un deseo genuino de continuidad afectiva y crecimiento personal: “Me maravilla la mujer en la que te has convertido. No cambies nunca”.
El reencuentro, lejos de los conflictos que marcaron su historia, abrió una ventana de esperanza en la dinámica familiar. En un día donde la protagonista absoluta fue Uma, su egreso quedó acompañado por un gesto que, para muchos, representa un nuevo capítulo en la relación entre sus padres: uno donde la unión es posible cuando la prioridad es el amor por una hija.
