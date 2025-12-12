Fuerte descargo de Franco, el hijo de Beto Casella: afirmó que lo estafaron y exhibió sus recetas médicas

Pero su relato no terminó ahí: sumó un tercer mensaje todavía más vehemente, apuntado a quienes —según él— lo perjudicaron. Allí manifestó su frustración por tener que costear medicamentos mientras sigue sin percibir lo que reclama. “No es solo mi salud, es que además de que me deben, tengo que salir yo a pagar mis medicamentos. A los demás que me hicieron daño este año, también va este mensaje. Si quieren, nos vemos en Tribunales. Han sacado lo peor de mí, pedazos de mie... Todos son tan inservibles que ni la vida saben apreciar. Nos veremos si la vida lo requiere”, lanzó, completamente exasperado.