Fuerte descargo de Franco, el hijo de Beto Casella: afirmó que lo estafaron y exhibió sus recetas médicas
Franco Casella, hijo del reconocido conductor, hizo público un fuerte mensaje en sus redes sociales tras asegurar que fue víctima de una estafa.
La catarata de publicaciones que lanzó Franco Casella -hijo de Beto Casella- en sus redes sociales terminó generando un revuelo inesperado. Con un tono descarnado, el joven describió el cuadro económico y personal que —según su propio relato— enfrenta desde hace meses, luego de atravesar una presunta estafa laboral que lo dejó sin el cobro de varios sueldos y lo empujó a iniciar un tratamiento psiquiátrico para sobrellevar el impacto emocional.
En su primera intervención, Franco optó por un mensaje directo y sin ambigüedades. Denunció que le adeudan “tres sueldos”, que quedó con “mucha plata” sin cobrar y que, como consecuencia, ahora debe cubrir de su bolsillo un tratamiento profesional.
“Hola, mis amados amigos y amigas. Les cuento que este año fui estafado. No cobré tres sueldos. Me deben mucha plata. Y a raíz de eso tengo que pagar un tratamiento psiquiátrico. La vida realmente es jodete papi, tomalo o dejalo. En cuanto un solo abogado me deje contar quién me hizo esto, sabrán nombre, apellido, empresa. Pero vas a pagar todo lo que hiciste. Lo económico y los daños en mi salud”, escribió, dejando a la vista su enojo y su decisión de ir a fondo.
Luego amplió la gravedad de lo que atraviesa mostrando una imagen llena de recetas médicas como prueba del deterioro que le habría causado la situación. En esa publicación remarcó: “31 años, un tipo sano, arruinado por la mala gente. Miren todas estas recetas. ¿Hay gente mala? Uf, sí que la hay”.
Pero su relato no terminó ahí: sumó un tercer mensaje todavía más vehemente, apuntado a quienes —según él— lo perjudicaron. Allí manifestó su frustración por tener que costear medicamentos mientras sigue sin percibir lo que reclama. “No es solo mi salud, es que además de que me deben, tengo que salir yo a pagar mis medicamentos. A los demás que me hicieron daño este año, también va este mensaje. Si quieren, nos vemos en Tribunales. Han sacado lo peor de mí, pedazos de mie... Todos son tan inservibles que ni la vida saben apreciar. Nos veremos si la vida lo requiere”, lanzó, completamente exasperado.
