Ámbar presentó "MARIPOSA", su álbum debut: once canciones sobre crecer, cambiar y aprender a volar
Tras su paso por La Voz Argentina, ÁMBAR presenta once canciones propias que exploran las heridas, emociones y transformaciones que atravesaron su crecimiento.
ÁMBAR atraviesa un momento clave en su carrera con la llegada de “MARIPOSA”, su primer álbum de estudio y el proyecto con el que termina de darle forma al universo artístico que viene construyendo desde sus comienzos.
A través de once canciones escritas íntegramente por ella, la artista entrerriana pone en palabras distintas experiencias que marcaron su crecimiento. La infancia que queda atrás, las pérdidas, los primeros corazones rotos, el descubrimiento de la sexualidad, las inseguridades y la sensación de no encajar forman parte del recorrido.
“MARIPOSA nació de una necesidad mía de abrazar el crecer siendo mujer. Sentía que, en el momento en el que más necesitaba un abrazo, me faltaba un disco que validara de alguna manera toda la vorágine de cambios que estaba teniendo”, contó sobre el nacimiento del proyecto.
El significado detrás de “MARIPOSA”
El álbum no busca presentar el crecimiento como un proceso ordenado, sino mostrar todas las contradicciones que aparecen en el camino. Por eso, sus canciones pasan de la melancolía y la fragilidad a la furia, la ironía y el deseo.
En lo musical, el pop rock funciona como hilo conductor, con guitarras cargadas de energía, melodías pop y climas envolventes que acompañan una interpretación vocal que oscila entre la confesión y el desahogo.
“Me encerré en lo único que me permitía entender algunas cosas y empecé a escribir como loca. Me llenaba de referencias musicales: todo lo que escuché desde que tengo memoria y también todo lo que todavía no había escuchado, para poder pintar de algún color nuevo”, explicó ÁMBAR.
La elección del nombre tampoco fue casual. La figura de la mariposa apareció durante las primeras etapas de creación y terminó convirtiéndose en una metáfora de los cambios constantes que atraviesan la identidad y, especialmente, la experiencia de crecer siendo mujer.
“Me impresiona lo similar que es una mariposa a una mujer. Para mí, ser mujer es una experiencia en la que lo único constante es cambiar. Eras una larvita y ahora te mandan a volar. Te cuelgan dos alas que no entendés muy bien cómo se usan y todo parece indicar que te vas a morir en tu primer día”, expresó.
Las canciones funcionan así como diferentes escenas de una misma metamorfosis. Algunas vuelven sobre la infancia y otras se concentran en el cuerpo, los vínculos, el deseo, las comparaciones y la búsqueda de un lugar propio.
La producción, mezcla y masterización estuvieron a cargo de Dante Saulino, con quien la cantante trabaja desde 2023 y a quien reconoce como una figura fundamental en la construcción de su identidad musical. La única excepción es “RITA”, producida por Rama Empanada.
El tracklist completo de “MARIPOSA”
1. LAS MEJORES AMIGAS (INTRO)
2. DEBAJO DEL RUBOR
3. OCTUVRE
4. BRAILLE
5. NADA DE ESTO ES TU CULPA
6. EL INTERLUDIO DE LA MARIPOSA
7. RITA
8. CUANDO
9. RARA
10. SUPERHÉROE
11. OCHENTA
De La Voz Argentina a su primer álbum
Nacida en Gualeguaychú, ÁMBAR llegó a Buenos Aires para estudiar Artes Dramáticas y encontró en la música un espacio para transformar en canciones las emociones y contradicciones que atravesaron distintas etapas de su vida.
En 2023 comenzó a trabajar junto a Dante Saulino. De esa alianza surgieron canciones como “semana de por medio”, “DEBAJO DEL RUBOR”, “corazón” y “OCTUVRE”, que fueron delineando el sonido que ahora alcanza una nueva dimensión con “MARIPOSA”.
En 2025, la cantante consiguió ampliar su reconocimiento al formar parte de La Voz Argentina, donde integró el equipo de Miranda! y llegó hasta la instancia de Knockouts.
Ahora, con su álbum debut, reúne las diferentes versiones de sí misma en un mismo trabajo: la nena que imaginaba cómo sería de grande, la adolescente que comenzaba a descubrir el mundo y la mujer que hoy transforma esas experiencias en canciones.
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