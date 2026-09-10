Ámbar presentó "MARIPOSA", su álbum debut: once canciones sobre crecer, cambiar y aprender a volar

“Me encerré en lo único que me permitía entender algunas cosas y empecé a escribir como loca. Me llenaba de referencias musicales: todo lo que escuché desde que tengo memoria y también todo lo que todavía no había escuchado, para poder pintar de algún color nuevo”, explicó ÁMBAR.

La elección del nombre tampoco fue casual. La figura de la mariposa apareció durante las primeras etapas de creación y terminó convirtiéndose en una metáfora de los cambios constantes que atraviesan la identidad y, especialmente, la experiencia de crecer siendo mujer.

“Me impresiona lo similar que es una mariposa a una mujer. Para mí, ser mujer es una experiencia en la que lo único constante es cambiar. Eras una larvita y ahora te mandan a volar. Te cuelgan dos alas que no entendés muy bien cómo se usan y todo parece indicar que te vas a morir en tu primer día”, expresó.

Las canciones funcionan así como diferentes escenas de una misma metamorfosis. Algunas vuelven sobre la infancia y otras se concentran en el cuerpo, los vínculos, el deseo, las comparaciones y la búsqueda de un lugar propio.

La producción, mezcla y masterización estuvieron a cargo de Dante Saulino, con quien la cantante trabaja desde 2023 y a quien reconoce como una figura fundamental en la construcción de su identidad musical. La única excepción es “RITA”, producida por Rama Empanada.

El tracklist completo de “MARIPOSA”

1. LAS MEJORES AMIGAS (INTRO)

2. DEBAJO DEL RUBOR

3. OCTUVRE

4. BRAILLE

5. NADA DE ESTO ES TU CULPA

6. EL INTERLUDIO DE LA MARIPOSA

7. RITA

8. CUANDO

9. RARA

10. SUPERHÉROE

11. OCHENTA

De La Voz Argentina a su primer álbum

Nacida en Gualeguaychú, ÁMBAR llegó a Buenos Aires para estudiar Artes Dramáticas y encontró en la música un espacio para transformar en canciones las emociones y contradicciones que atravesaron distintas etapas de su vida.

En 2023 comenzó a trabajar junto a Dante Saulino. De esa alianza surgieron canciones como “semana de por medio”, “DEBAJO DEL RUBOR”, “corazón” y “OCTUVRE”, que fueron delineando el sonido que ahora alcanza una nueva dimensión con “MARIPOSA”.

En 2025, la cantante consiguió ampliar su reconocimiento al formar parte de La Voz Argentina, donde integró el equipo de Miranda! y llegó hasta la instancia de Knockouts.

Ahora, con su álbum debut, reúne las diferentes versiones de sí misma en un mismo trabajo: la nena que imaginaba cómo sería de grande, la adolescente que comenzaba a descubrir el mundo y la mujer que hoy transforma esas experiencias en canciones.