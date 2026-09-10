Ángel de Brito afirmó que Gime Accardi le fue infiel a Nico Vázquez con Andrés Gil y reveló detalles explosivos
El conductor volvió sobre la polémica ruptura de la actriz y lanzó contundentes declaraciones.
La separación de Gime Accardi y Nicolás Vázquez volvió a quedar en el centro de la escena luego de las fuertes declaraciones de Ángel de Brito. El conductor se refirió a la infidelidad que la propia actriz reconoció tiempo atrás y aseguró que el tercero involucrado fue Andrés Gil, actual pareja de Candela Vetrano.
El tema surgió luego de que la ausencia de Accardi en la despedida de soltera de Lali Espósito despertara interrogantes sobre el vínculo que mantienen actualmente las actrices. En ese contexto, De Brito recordó la ruptura de Gimena y Nico y aportó una versión contundente sobre lo que habría ocurrido.
El periodista sostuvo que entre Accardi y Gil existió una relación mientras ambos estaban con sus respectivas parejas. “Especulaciones no. El vínculo existió. Nadie lo va a decir, obviamente. Después cada uno arregló sus cosas”, lanzó.
A las declaraciones del conductor se sumó Pepe Ochoa, quien dio más detalles sobre la situación y aseguró que Andrés mantenía además una amistad con Vázquez.
“La relación de Nico y Gimena venía muy mal, pero Andrés también era muy amigo de Nicolás. Andrés y Gime tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido. Cande eligió perdonarlo”, afirmó el panelista.
Qué había dicho Gimena Accardi sobre su infidelidad a Nico Vázquez
La polémica se remonta al 19 de agosto de 2025, cuando Gimena Accardi decidió hablar públicamente sobre el motivo de su separación de Nicolás Vázquez. Durante su participación en un ciclo de Olga, la actriz reconoció que había sido infiel y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido.
“Fue un desliz absoluto, estoy arrepentida”, admitió en aquel momento.
Accardi también se refirió al impacto que la situación tuvo sobre quien había sido su pareja: “Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar”.
Al momento de hablar sobre la identidad de la persona involucrada, sin embargo, la actriz dio una versión diferente. “Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, no lo van a encontrar nunca. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció”.
En aquella oportunidad también buscó despegar a Andrés Gil de las versiones que ya circulaban. Aunque evitó mencionarlo directamente, sostuvo: “Es mentira la persona con la que se me vincula. Eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, son familia”.
Las nuevas declaraciones de Ángel de Brito y Pepe Ochoa volvieron ahora a poner el foco sobre aquella versión y contradicen lo que Accardi había asegurado públicamente al momento de confirmar su infidelidad.
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