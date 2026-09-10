Ángel de Brito afirmó que Gime Accardi le fue infiel a Nico Vázquez con Andrés Gil y reveló detalles explosivos

Gime Accardi y Andrés Gil.

Qué había dicho Gimena Accardi sobre su infidelidad a Nico Vázquez

La polémica se remonta al 19 de agosto de 2025, cuando Gimena Accardi decidió hablar públicamente sobre el motivo de su separación de Nicolás Vázquez. Durante su participación en un ciclo de Olga, la actriz reconoció que había sido infiel y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido.

“Fue un desliz absoluto, estoy arrepentida”, admitió en aquel momento.

Accardi también se refirió al impacto que la situación tuvo sobre quien había sido su pareja: “Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar”.

Gimena Accardi y Nico Vázquez, separados.

Al momento de hablar sobre la identidad de la persona involucrada, sin embargo, la actriz dio una versión diferente. “Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, no lo van a encontrar nunca. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció”.

En aquella oportunidad también buscó despegar a Andrés Gil de las versiones que ya circulaban. Aunque evitó mencionarlo directamente, sostuvo: “Es mentira la persona con la que se me vincula. Eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, son familia”.

Las nuevas declaraciones de Ángel de Brito y Pepe Ochoa volvieron ahora a poner el foco sobre aquella versión y contradicen lo que Accardi había asegurado públicamente al momento de confirmar su infidelidad.