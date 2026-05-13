Luis Ventura volvió a apuntar contra Florencia Peña y reveló qué hizo cuando apareció el video íntimo
El titular de APTRA habló otra vez del escándalo que involucró a la actriz años atrás y aseguró que intentó evitar que el material se difundiera.
El enfrentamiento entre Luis Ventura y Florencia Peña continúa creciendo y, esta vez, el periodista volvió a referirse públicamente al recordado episodio del video íntimo de la actriz que se viralizó en 2012. Luego de las críticas que Peña realizó contra los Martín Fierro y contra el propio Ventura, el conductor respondió sin filtros y decidió dar detalles de cómo actuó cuando ese material comenzó a circular.
Durante una entrevista, Ventura negó haber tenido participación en la difusión del video y explicó que, cuando tomó conocimiento de su existencia, buscó frenarlo. “Lo señé para que no lo sacaran”, expresó, manteniendo el textual sobre la polémica situación.
De acuerdo con su versión, habría entregado dinero para intentar quedarse con el contenido y así impedir que se hiciera público. Sin embargo, aseguró que el plan no funcionó y que poco tiempo después las imágenes terminaron apareciendo en distintos ámbitos y medios. El periodista también lanzó un desafío directo hacia Florencia Peña y sostuvo que, si ella considera que cometió algún delito o tuvo responsabilidad en la filtración, debería llevarlo ante la Justicia.
Mientras tanto, la actriz volvió a recordar el dolor que le provocó aquel episodio y cuestionó nuevamente el rol que tuvieron distintas figuras mediáticas durante esos días. Peña incluso había pedido que Ventura le ofreciera disculpas públicas por sus declaraciones recientes.
El cruce entre ambos se intensificó a partir de las discusiones vinculadas a APTRA y los premios Martín Fierro, aunque rápidamente reflotó viejas heridas relacionadas con uno de los escándalos mediáticos más comentados del espectáculo argentino.
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