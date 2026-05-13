Luis Ventura volvió a apuntar contra Florencia Peña y reveló qué hizo cuando apareció el video íntimo

De acuerdo con su versión, habría entregado dinero para intentar quedarse con el contenido y así impedir que se hiciera público. Sin embargo, aseguró que el plan no funcionó y que poco tiempo después las imágenes terminaron apareciendo en distintos ámbitos y medios. El periodista también lanzó un desafío directo hacia Florencia Peña y sostuvo que, si ella considera que cometió algún delito o tuvo responsabilidad en la filtración, debería llevarlo ante la Justicia.