"Amor Animal": 4 datos sobre la nueva serie argentina de Prime Video
Protagonizada por Franco Masini y Tatu Glikman, esta historia relata la vida de dos jóvenes de clases muy distintas que se sobreponen a cualquier dificultad.
Para los que buscamos historias que nos peguen de frente con la realidad, Amor Animal se perfila como la nueva joya de Prime Video. No es solo un drama romántico de manual; es un choque de placas sociales. Por un lado, tenemos a Kaia, la fuerza del trap de barrio, y por otro a Nico, el pibe de élite con el bolsillo lleno pero el alma en crisis. Esa mezcla explosiva, bajo la mirada cruda de la ficción contemporánea, nos mete de lleno en una guerra de pandillas que demuestra que, cuando el deseo cruza la frontera de la clase social, el mundo alrededor se prende fuego.
Con el sello inconfundible de Underground, la serie llega este 20 de marzo para diseccionar la psiquis de los jóvenes en sus veintes y treintas. No se queda en la superficie: se mete con la ambición, las incertidumbres del futuro y las diversas formas de vivir la sexualidad, todo mientras Franco Masini lidera un elenco que parece un "quién es quién" del talento joven actual.
Es una apuesta generacional que se lanza en más de 240 países para demostrar que el romance hoy tiene mucho más de instinto y supervivencia que de cuento de hadas.
4 datos sobre Amor Animal
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El ADN de Sebastián Ortega: La serie cuenta con la visión creativa del hombre detrás de éxitos de culto como El Marginal y Un Gallo para Esculapio. Esto garantiza que la narrativa no sea complaciente; habrá realismo sucio, conflictos de poder y una estética visual potente que aleja a este drama de cualquier estereotipo juvenil tradicional, dándole un tono de thriller social muy marcado.
Un "multiverso" de la ficción argentina actual: El casting es una verdadera selección nacional de los éxitos recientes. Logra reunir a figuras que vienen de triunfar en plataformas globales: desde Valentina Zenere (Elite, Nahir) y Franco Masini (Rebelde), hasta las revelaciones de Cromañón (Olivia Nuss y Toto Rovito) y la dureza actoral de Ariel Staltari (El Eternauta). Es una mezcla de estilos que asegura interpretaciones con mucho peso.
El regreso de la dupla de oro en el guion: La historia está escrita por Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada, los mismos cerebros que nos dieron hitos de la televisión argentina como Graduados y 100 días para enamorarse. Su especialidad es retratar vínculos humanos complejos y dinámicas sociales con inteligencia, lo que asegura que el cruce entre el mundo del trap y la clase alta tenga diálogos filosos y situaciones con las que es fácil identificarse.
Exploración de la "angustia de los treinta": A diferencia de otras series que se quedan solo en el romance adolescente, Amor Animal pone el foco en la crisis existencial de quienes transitan sus veintes largos y treintas. La serie profundiza en temas tabú como las adicciones y la incertidumbre laboral y emocional, usando la música trap de Kaia como el lenguaje de resistencia frente al vacío de la clase acomodada de Nico.
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