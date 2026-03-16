"Amor Animal": 4 datos sobre la nueva serie argentina de Prime Video

El ADN de Sebastián Ortega: La serie cuenta con la visión creativa del hombre detrás de éxitos de culto como El Marginal y Un Gallo para Esculapio. Esto garantiza que la narrativa no sea complaciente; habrá realismo sucio, conflictos de poder y una estética visual potente que aleja a este drama de cualquier estereotipo juvenil tradicional, dándole un tono de thriller social muy marcado.

Un "multiverso" de la ficción argentina actual: El casting es una verdadera selección nacional de los éxitos recientes. Logra reunir a figuras que vienen de triunfar en plataformas globales: desde Valentina Zenere (Elite, Nahir) y Franco Masini (Rebelde), hasta las revelaciones de Cromañón (Olivia Nuss y Toto Rovito) y la dureza actoral de Ariel Staltari (El Eternauta). Es una mezcla de estilos que asegura interpretaciones con mucho peso.

El regreso de la dupla de oro en el guion: La historia está escrita por Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada, los mismos cerebros que nos dieron hitos de la televisión argentina como Graduados y 100 días para enamorarse. Su especialidad es retratar vínculos humanos complejos y dinámicas sociales con inteligencia, lo que asegura que el cruce entre el mundo del trap y la clase alta tenga diálogos filosos y situaciones con las que es fácil identificarse.