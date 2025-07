"Amores Materialistas": la película en la que solo Chris Evans puede brillar

Realmente el cine me ha vuelto a fallar. Lo cierto es que la expectación que me generaba el nuevo trabajo de una directora como Celine Song que, con su obra anterior, me conmovió hasta la médula, se vio puramente arruinado con el estreno de "Amores Materialistas" que ya está disponible en cines. La tan anticipada nueva cinta de Celine, con un elenco de lujo que prometía diseccionar las complejidades del amor moderno es, por sobre todas las cosas, un desorden constante de muchos tópicos sin resolver.