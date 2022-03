Fuerte confesión de Ana Ronsenfeld: "Yo también fui víctima de Juan Darthés"

"Yo fui víctima de Darthés. Fui víctima cuando tomé la decisión de defenderlo", dijo Ana Rosenfeld. Luego, la abogada habló de su trabajo con el actor en la primera denuncia (la de Calu Rivero). "Al principio de todo esto, independientemente si estaba grabado o no grabado, lo que decían era que los besos eran cada vez mas profundos y eso era lo que a Calu le molestaba", agregó.

"Cuando yo lo llamé, el día que me entero que lo iban a denunciar, me dice cosas que yo jamás conté... Las cosas que me dijo las conté en Tribunales", dijo Ana Rosenfeld sembrando más misterio. Y luego, contó el momento en el que le comunicó al actor que no lo iba a defender más (luego de la denuncia de Thelma Fardín): "Él me dijo: 'Entiendo perfectamente tu renuncia'. Solo me pidió que le diera tiempo para buscar un nuevo profesional".