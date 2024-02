Ana Rosenfeld sufrió un accidente y quedó internada

Ana Rosenfeld

Qué le pasó a Ana Rosenfeld

Luego, agregó: “Chocó con el auto y después fue a atenderse, porque tenía un dolor. Una persona que estaba en el Alemán me contó que la pasaron rápido, fue atención VIP, estaban todos re calientes. Se adelantó seis personas”. Aún así, el periodista aseguró que la abogada está en bueno estado.

“Me escribió y me contó: ‘estoy bien, tengo un traumatismo leve, más tarde me voy a mi casa’”, explicó De Brito. Después, ante Teleshow, Rosenfeld destacó: "Yo estaba con cinturón de seguridad, y además iba a uno el auto, porque estábamos todos los autos casi parados, pero el de adelante mío frenó de golpe y el latigazo me lo di y la verdad es que me duele todo”.

Hay que destacar que, pese al susto, Ana ya se encuentra en su casa y con buen estado de salud. Ahora sólo le resta hacer el reposo correspondiente para recuperarse de su golpe.