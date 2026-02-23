Anamá Ferreira contó que será abuela por primera vez y compartió su emoción en redes
La exmodelo confirmó el embarazo de su hija Taína Laurino con un mensaje cargado de sentimiento. La llegada de la primera nieta marca un nuevo capítulo en la vida familiar.
Una noticia cargada de ternura sacudió el mundo del espectáculo: Anamá Ferreira reveló que se convertirá en abuela por primera vez. El anuncio llegó a través de sus redes sociales, donde expresó la felicidad que atraviesa ante el embarazo de su hija, Taína Laurino, fruto de su relación con Georgie Neuss.
“Hoy puedo decir lo que mi corazón ya sabía: ¡voy a ser abuela! La felicidad es tan grande que no entra en palabras”, escribió la conductora, dejando ver la intensidad del momento que vive. En el mismo mensaje agradeció a la pareja y celebró la nueva etapa que comienza para la familia.
La publicación generó una inmediata ola de reacciones entre seguidores, colegas y figuras del ambiente de la moda y la televisión. La emoción también se reflejó en otra frase que compartió: “La vida siempre encuentra la forma de sorprendernos con más amor del que imaginamos”. Sus palabras, atravesadas por la gratitud y la ilusión, fueron replicadas y celebradas en múltiples plataformas.
El anuncio también fue acompañado por imágenes difundidas por la propia Taína. En una de ellas se la ve luciendo su incipiente pancita, mientras que en otra aparece abrazada a Neuss, ambos sonrientes y visiblemente emocionados. El posteo incluyó la frase “Más felices que nunca” y un emoji de moño rosa, detalle que despertó especulaciones sobre la posible llegada de una niña.
La relación entre Anamá y su hija siempre fue cercana y pública. En entrevistas anteriores, cuando fue consultada sobre la posibilidad de convertirse en abuela, la exmodelo respondió con un contundente “No”, aunque enseguida aclaró: “Yo pienso que Dios te tiene reservado todo en la vida y que todo se va a dar todo bien. Yo quiero que ella sea feliz, que esté feliz, y eso es lo más importante”. Esa reflexión cobra ahora un nuevo sentido.
Quienes la conocen aseguran que Ferreira ha sido una madre presente y comprometida, por lo que se espera que asuma su nuevo rol con la misma dedicación. La llegada de su primera nieta no solo marca un cambio generacional, sino también la consolidación de un proyecto familiar que hoy se celebra con entusiasmo y esperanza.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario