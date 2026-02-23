Anamá Ferreira contó que será abuela por primera vez y compartió su emoción en redes

image

La relación entre Anamá y su hija siempre fue cercana y pública. En entrevistas anteriores, cuando fue consultada sobre la posibilidad de convertirse en abuela, la exmodelo respondió con un contundente “No”, aunque enseguida aclaró: “Yo pienso que Dios te tiene reservado todo en la vida y que todo se va a dar todo bien. Yo quiero que ella sea feliz, que esté feliz, y eso es lo más importante”. Esa reflexión cobra ahora un nuevo sentido.