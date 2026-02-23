"Avengers: Doomsday": dos superhéroes de Marvel podrían morir en esta película

image

Una posibilidad que barajan los especialistas es que las muertes afecten a variantes de estos héroes, similares en apariencia pero diferentes en esencia, un recurso que Marvel Studios ya utilizó con Defender Strange. Este giro permitiría impactar a la audiencia sin sacrificar a las versiones principales de los personajes. Aun así, existe el temor de que Spidey encuentre un desenlace veloz y que Wolverine no logre combatir junto a un equipo de X-Men que ya carece de figuras como Jean Grey y Storm, posiblemente debido a complicaciones financieras o de agenda.+1