"Avengers: Doomsday": dos superhéroes de Marvel podrían morir en esta película
La película, que se estrena este 2026 y marca varios regresos, estaría teniendo filtraciones que indican la muerte de dos superhéroes históricos.
La maquinaria de Marvel Studios no se detiene, y a medida que se aproxima el estreno de Avengers: Doomsday, las filtraciones sobre su trama han comenzado a circular con una intensidad que mantiene en vilo a la comunidad de seguidores. Esta nueva entrega, que promete ser un éxito de taquilla multiversal, ha generado una reciente ola de rumores que podría resultar divisiva, especialmente para aquellos que guardan altas expectativas sobre el destino de sus héroes favoritos.
De acuerdo con diversos reportes, el conflicto central involucraría a los X-Men, quienes se verían forzados a tomar decisiones extremas para preservar su realidad, incluyendo la destrucción de otros mundos en riesgo de colisión. Esta premisa guarda una estrecha relación con los cómics, donde los Illuminati debieron aplicar medidas drásticas para proteger la Tierra-616.
La dirección de esta ambiciosa producción y de su continuación, Avengers: Secret Wars, está a cargo de los hermanos Russo. Los cineastas vuelven a colaborar con el guionista Stephen McFeely, con quien ya trabajaron en las sagas de Avengers y Capitán América. A este equipo creativo se suma Michael Waldron, conocido por su labor en Loki y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, reforzando la narrativa de este complejo entramado de realidades.+1
El punto más polémico de las recientes especulaciones sugiere que dos de los personajes más icónicos de la franquicia podrían perecer en los primeros cinco minutos del filme. Se trata de las versiones interpretadas por Tobey Maguire (Spider-Man) y Hugh Jackman (Wolverine). Si este destino se concreta en una "Incursión", sería una declaración de intenciones por parte de los directores para subrayar la gravedad de estos eventos cósmicos. Sin embargo, fuentes alternativas sostienen que ambos actores tendrían roles significativos tanto en Doomsday como en Secret Wars.
Una posibilidad que barajan los especialistas es que las muertes afecten a variantes de estos héroes, similares en apariencia pero diferentes en esencia, un recurso que Marvel Studios ya utilizó con Defender Strange. Este giro permitiría impactar a la audiencia sin sacrificar a las versiones principales de los personajes. Aun así, existe el temor de que Spidey encuentre un desenlace veloz y que Wolverine no logre combatir junto a un equipo de X-Men que ya carece de figuras como Jean Grey y Storm, posiblemente debido a complicaciones financieras o de agenda.+1
El estreno de Avengers: Doomsday está fijado para el 18 de diciembre, mientras que la culminación de esta etapa, Avengers: Secret Wars, llegará a las salas el 17 de diciembre de 2027. Por el momento, estas versiones deben tomarse con cautela hasta que la pantalla grande confirme el destino de los protectores del Multiverso.
