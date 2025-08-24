Anamá Ferreira impidió un robo y redujo al ladrón: "Salí corriendo"
La conductora contó la terrible situación que vivió con su amiga mientras paseaba por Recoleta el fin de semana.
Este domingo, Anamá Ferreira sorprendió a todos al contar que enfrentó a un ladrón que le robó la cartera a una amiga y logró reducirlo con ayuda de personas que se encontraban en el lugar.
Los detalles los dio en el programa radial Domingo de espectáculos Nahuel Saa (La Criti), habló con Anamá, que reconoció que estuvo en riesgo al enfrentar al delincuente en la vía pública. “No hay que hacerlo, pero en el momento… Uno dice lo que hay que hacer y cuando pasa lo hace”, explicó.
La conductora de Tarde de Brujas contó que el chorro eligió su objetivo, ya que su amiga lucía una cartera marca Chanel mientras paseaban por el Pasaje Bollini, en Recoleta, cerca de las 21 del sábado.
“Yo siempre llevo la cartera enganchada y creo que el delincuente pasó por mi lado y le agarró la cartera. Mi amiga no podía correr porque tenía un problema en el pie. Yo salí corriendo como una loca a los gritos”, contó Anamá, que contó con la ayuda de unos “delivery” para detener al delincuente.
Además, reveló que se fue encima del delincuente y que pudo reducirlo gracias a que entrena boxeo. “Lo que pasa es que hay que tener en cuenta si la persona tiene un arma, un cuchillo…”, advirtió la exmodelo. “Uno de los deliverys me sacó de encima del tipo y me dijo ‘Ya está, Anamá, ya está’”, confesó.
Por última, explicó que retuvo al ladrón mientras pedía que otra de las personas que se encontraba en el lugar llame a la policía. “Llamó, pero y lo soltamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos ahí con el tipo tirado?”, cerró Anamá que, como particularidad, contó que está “acostumbrada a correr con tacos”.
Sin dudas, el relato de Anamá Ferreira tuvo una gran repercusión en las redes sociales y desató todo tipo de comentarios.
