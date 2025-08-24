Un thriller político que te dejará sin aliento: la nueva serie británica de Netflix con solo 5 capítulos
Con solo cinco capítulos, esta producción británica llega a la plataforma para convertirse en una de las grandes sorpresas del año.
El catálogo de Netflix no deja de sorprender con estrenos que combinan calidad y tramas atrapantes. En esta ocasión, la plataforma sumó una nueva serie británica que promete ser furor en todo el mundo por su propuesta de suspenso político y un ritmo narrativo intenso que no da respiro.
Lo que distingue a esta historia es la manera en que entrelaza el poder, los dilemas éticos y la vida personal de las protagonistas. A través de un relato cargado de tensión, muestra cómo las decisiones en la cima del poder pueden tener consecuencias devastadoras en la vida privada, al mismo tiempo que se ponen en juego los intereses de naciones enteras.
Con solo 5 capítulos llenos de intriga, esta apuesta se vuelve ideal para maratonear en pocos días. Estrenada el 21 de agosto de 2025, ya figura entre las producciones más comentadas del catálogo y, en un septiembre cargado de lanzamientos, se posiciona como una de las favoritas para los amantes del drama político y el suspenso.
De qué trata "Rehén"
La serie sigue a Abigail Dalton (Suranne Jones), primera ministra británica, cuyo esposo es secuestrado en circunstancias misteriosas. Al mismo tiempo, Vivienne Toussaint (Julie Delpy), presidenta de Francia, comienza a recibir amenazas que ponen en jaque a su gobierno. Ambas dirigentes deberán enfrentarse a una encrucijada política y personal donde cualquier decisión puede resultar fatal.
El guion y la dirección están a cargo de Matt Charman, quien logra construir un relato que mantiene al espectador en vilo capítulo tras capítulo, con secuestros, conspiraciones y dilemas imposibles de resolver.
Reparto de "Rehén"
Julie Delpy como Vivienne Toussaint
Suranne Jones como Abigail Dalton
Corey Mylchreest como Matheo Lewis
Lucian Msamati como Kofi Adomako
Ashley Thomas como Alex Anderson
James Cosmo como Max
Jehnny Beth como Adrienne Pelletier
Tráiler de "Rehén"
