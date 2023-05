Anamá Ferreira renunció en vivo a un programa de chimentos

Al ver las imágenes, los compañeros de panel cuestionaron la veracidad, criticaron a la panelista y la acusaron de difundir información falsa.

“Anamá yo no te voy a permitir que vengas acá al programa a vender fruta podrida. Nos decís material exclusivo y es una foto de este hombre parado, caminando. Trajiste fotos que están posadas…”, criticó Pilar Smith.

“No podés decir que es una prueba fidedigna de un romance”, agregó otro de sus compañeros.

“¿Ustedes me están hablando en serio? Ustedes solamente saben hablar de separaciones, de peleas, de gente que está mal vestida. ¡Yo no puedo hablar de nada! Dije que Wanda (Nara) estaba está vestida de Versace y ustedes me dicen: ‘¿A quién le importa?’, lanzó enojada mientras los demás panelistas le retrucaban que esa información no era interesante porque “la gente que nos mira no puede comprarse un Versace, no le importa”.

Así fue la renuncia en vivo de Anamá Ferreira a un programa de chimentos

anama ferreira

“Miren, la verdad esto no es para mí. Yo vine acá para trabajar, a contar cosas buenas, lindas, romance, amor... ¡Me hartaron! Yo de acá me voy”, gritó Anamá furiosa.

Al tiempo que sus compañeros de panel le lanzaban “Te estábamos chicaneando”, “Era una broma”.

“No. Yo no trabajo así. Humor es lo que yo tengo, ustedes están haciendo cosas que no es. Vos, Pilar, la conductora, ¿hacerme eso? Por rubia nomás”, lanzó Anamá Ferreira y se fue.

Según Pilar Smith, Anamá había llevado unas fotos diciendo que eran exclusivas: “En el corte dice ‘tengo un material espectacular, súper exclusivo que lo va a levantar todo el mundo’... Y es una foto de este señor con el instrumento... Estábamos todos muy angustiados, no imaginé que fuéramos a terminar así el programa, yo lo lamento, esto nos desbordó”.

Además, se quejaron de que la panelista no mostraba su información antes del programa y la pasaba directamente a la producción.