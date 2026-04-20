Los romances de Luis Brandoni: las mujeres que lo acompañaron en su vida
Desde Marta Bianchi, con quien tuvo dos hijas, hasta las dos mujeres con las que rehizo su historia de amor. Quiénes fueron los amores de Brandoni.
La cultura nacional atraviesa una jornada de profundo duelo tras confirmarse el fallecimiento de Luis Brandoni. El emblemático actor perdió la vida durante las primeras horas de este lunes en el Sanatorio Güemes, dejando un vacío irreparable no solo en los escenarios y las pantallas, sino también en el ámbito del compromiso civil y político de la Argentina.
Más allá de su innegable talento interpretativo, Brandoni se destacó a lo largo de su trayectoria como un incansable defensor de las convicciones democráticas. Su vida estuvo marcada por una lucha infatigable en favor de los derechos de sus colegas y una participación activa en la gestión pública que lo llevó a desempeñarse como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, luego de haber atravesado la dura experiencia del exilio durante la década del 70.
Un hombre de pasiones y convicciones viscerales
Quienes compartieron tiempo con él coinciden en que la característica principal de su personalidad era la pasión. Brandoni no conocía de términos medios; abordaba cada desafío, desde la interpretación de un personaje complejo hasta una charla con la prensa, con una entrega absoluta. Esa misma intensidad emocional fue la que rigió su vida afectiva, donde destaca la figura de la actriz Marta Bianchi como el vínculo más trascendental de su historia personal.
La relación con Bianchi comenzó temprano; contrajeron nupcias cuando él tenía apenas 23 años. Fruto de esa unión nacieron sus dos hijas, Florencia y Micaela. Juntos conformaron una de las parejas más sólidas del ambiente artístico durante 38 años, divididos en cinco años de noviazgo y treinta y tres de matrimonio. Pese a que el final de la relación fue doloroso y sorpresivo, el actor mantuvo un profundo respeto por aquel vínculo. En una entrevista con Alejandro Fantino, reflexionó sobre la naturaleza de ese lazo: "Ahí comprobé que podés amar a una persona con la que no estás, no hablo de sexualidad, hablo de otra cosa".
Sus últimos años y la búsqueda del amor
Tras la extensa etapa junto a Bianchi, la vida sentimental de Brandoni tomó nuevos rumbos, siempre marcados por la discreción que lo caracterizaba. En sus vínculos posteriores, se hizo evidente una tendencia hacia compañeras de menor edad. A principios de la década del 2000, inició una relación con Mónica López, quien era 28 años menor que él. La pareja formalizó su unión en 2007, aunque el matrimonio llegó a su fin en 2010.
Luego de un breve romance con una profesional de la psicología, el actor encontró estabilidad junto a Saula Benavente. Reconocida en el medio como productora, guionista y directora audiovisual, además de ser hija del artista plástico Saulo Benavente, Saula fue su última compañera. Ambos optaron por un modelo de relación basado en la independencia, decidiendo no compartir el mismo hogar e incluso atravesando el período de la pandemia en residencias separadas.
Con su partida, Argentina despide a un ciudadano que habitó el arte con la misma vehemencia con la que defendió sus ideales, dejando un legado de coherencia y talento que perdurará en la memoria colectiva.
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