Los romances de Luis Brandoni: las mujeres que lo acompañaron en su vida

brandoni monicalopez

Luego de un breve romance con una profesional de la psicología, el actor encontró estabilidad junto a Saula Benavente. Reconocida en el medio como productora, guionista y directora audiovisual, además de ser hija del artista plástico Saulo Benavente, Saula fue su última compañera. Ambos optaron por un modelo de relación basado en la independencia, decidiendo no compartir el mismo hogar e incluso atravesando el período de la pandemia en residencias separadas.

Con su partida, Argentina despide a un ciudadano que habitó el arte con la misma vehemencia con la que defendió sus ideales, dejando un legado de coherencia y talento que perdurará en la memoria colectiva.