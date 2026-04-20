La amistad de Luis Brandoni y Robert De Niro: 40 años de relación y una serie de por medio

Uno de los hitos culturales de la serie fue la explicación que el personaje de De Niro realiza sobre el uso de los modismos argentinos. En una escena que se volvió viral, el actor neoyorquino desglosó el significado de dos términos emblemáticos. Sobre el primero, explicó que “boludo es más suave y amistoso. Puedes decirlo sin ser ofensivo, incluso con cariño. Por ejemplo, ‘che, boludo’”. Acto seguido, marcó el contraste con el segundo término: “Pelotudo es mucho más agresivo que boludo. Solo el sonido es más agresivo: pelotudo”.

La química entre ambos fue tan evidente que ya se encontraba en fase de planificación una segunda temporada que trasladaría la acción a Nueva York. Sin embargo, la partida de Brandoni deja este reencuentro actoral como una promesa inconclusa.

brandoni de niro

Más allá del éxito comercial y las anécdotas de set —como aquella vez que De Niro confesó haber rechazado interpretar a Carlos Gardel por no conocerlo profundamente—, lo que perdura es el ejemplo de una relación genuina. Lo que comenzó con un gesto de hospitalidad en una Navidad neoyorquina terminó consolidándose como un testimonio de respeto mutuo, demostrando que el afecto real entre dos artistas puede ser mucho más potente que cualquier estrategia de marketing cinematográfico.