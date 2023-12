Murió Andre Braugher, protagonista de la serie "Brooklyn Nine-Nine"

Los personajes más importantes de Andre Braugher:

Su debut:

Braugher saltó a la fama en 1989 gracias a su participación en "Tiempos de Gloria". En esta película interpretó a Thomas y compartió pantalla con Denzel Washington y Morgan Freeman. Este film fue uno de los más vistos en su momento debido a su combinación de drama bélico con suspenso. Actualmente está disponible en Netflix.

Sinopsis: Entre 1861 y 1865 tuvo lugar la Guerra de Secesión que enfrentó al ejército confederado (Sur) con las tropas de la Unión (Norte). Los militares del Norte eran reacios a reclutar negros y armarlos para luchar contra el Sur; pero, finalmente, se aprobó una ley que lo permitía. El regimiento 54 de Massachusetts fue el primero y el más valeroso de los batallones formados por negros, y el Coronel Robert Gould Shaw fue el encargado de organizarlo.

Un protagónico emblemático:

Entre 2009 y 2011 el actor protagonizó "Men of a Certain Age", una serie de dos temporadas en la que trabajó junto a Ray Romano y Scott Bakula. En esta ficción le dio vida a Owen, uno de sus personajes más recordados en el último tiempo. La tira fue transmitida por TNT y, en la actualidad, no está disponible en ninguna plataforma de LATAM.

Sinopsis: La serie sigue los lazos de amistad entre tres amigos de toda la vida Joe, Owen and Terry que estan al borde de los 50 años. Joe (Ray Romano) es ligeramente neurótico, divorciado y padre (Brittany Curran como Lucy, y Braeden Lemasters como Albert) espera convertirse en golfista profesional, pero mientras tanto es dueño de una tienda de suministros para fiestas y tiene una adicción al juego. Owen (Andre Braugher) es un sobre-estresado, y diabetico, esposo y padre, que trabaja como vendedor de autos, en el concesionario de su padre (un ex jugador de la NBA). Terry (Scott Bakula) lucha por ser actor, trabajando en empleos temporales, terminando y conocienco con mujeres usualmene mucho más jóvenes que él. Estos amigos estan al día de las luchas diarias en la vida de cada uno y muestran reacciones masculinas a los asuntos de la vida.

Brooklyn Nine-Nine y el éxito definitivo:

Sin embargo, hay que destacar que no fue hasta su llegada a "Brooklyn Nine-Nine" que el actor alcanzó la fama internacional. En esta serie de comedia, la cual es una de las mejores sitcoms de Estados Unidos, le dio vida a Raymond Holt cautivando a miles de personas. De hecho, por este personaje llegó a ser nominado a los Premios Emmy.

Sinopsis: El detective Jake Peralta (Andy Samberg) y el capitán Ray Holt (Andre Braugher) encabezan esta sitcom policíaca sobre conflictos generacionales en una comisaría de Brooklyn de Nueva York. Uno es un detective que no se toma en serio las reglas de sus superiores, mientras que el otro es un inspector empeñado en que madure de una vez y trabaje conforme a las normas del departamento.