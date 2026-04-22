Andrea del Boca anunció la realización de su serie autobiográfica: "Es una manera de celebrar 57 años de carrera"
La actriz visitó Intrusos y compartió información inédita sobre la biopic. Los detalles en la nota.
En medio de nuevas definiciones sobre su carrera, Andrea del Boca confirmó este martes en Intrusos que dará un paso importante: llevará su historia a la pantalla con una serie biográfica que repasará tanto su trayectoria como su vida personal.
Una idea que tomó forma con el tiempo
En diálogo con el ciclo, la actriz contó cómo fue el proceso previo a tomar la decisión: “Es algo que veníamos charlando hace mucho tiempo, hace muchos años, y las cosas se van decantando”. Además, explicó por qué este momento resulta especial para concretarlo: “Este año cumplo 57 años de carrera, de modo que es una buena manera de celebrarlo”.
Consultada sobre el enfoque que tendrá la historia, dejó en claro que no habrá omisiones: "Toda, toda, toda. Hay mucho para contar". Por ahora, la producción se encuentra en instancia inicial y no hay definiciones sobre el elenco.
Detalles del proyecto y contenido
En el mismo programa, Rodrigo Lussich brindó precisiones sobre el avance de la biopic: "Después de meditarlo bastante, porque tenía propuestas hace mucho tiempo, autorizó la firma de los derechos para que se empiece a pre-producir y a trabajar en la serie sobre su vida".
El conductor también anticipó el tono que tendrá la serie: "Va a contar su historia privada y secreta, no solamente con Biasotti, sino de su infancia, amores que no se conocieron y los que sí, y la historia completa de lo que pasó con Ricardo Biasotti".
La iniciativa cobró impulso en los últimos días, luego de la aparición pública de Biasotti en el programa de Juana Viale, donde repasó el origen del conflicto legal con la familia de la actriz.
Presente y reapariciones
Hasta el momento, Andrea del Boca evitó referirse a ese tema en particular y mantiene un perfil bajo desde su salida de Gran Hermano tras un accidente. Sin embargo, recientemente volvió a encontrarse con excompañeros del reality y dejó abierta la posibilidad de regresar en algún momento a la casa.
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