Andrea del Boca anunció la realización de su serie autobiográfica: "Es una manera de celebrar 57 años de carrera"

La iniciativa cobró impulso en los últimos días, luego de la aparición pública de Biasotti en el programa de Juana Viale, donde repasó el origen del conflicto legal con la familia de la actriz.

Presente y reapariciones

Hasta el momento, Andrea del Boca evitó referirse a ese tema en particular y mantiene un perfil bajo desde su salida de Gran Hermano tras un accidente. Sin embargo, recientemente volvió a encontrarse con excompañeros del reality y dejó abierta la posibilidad de regresar en algún momento a la casa.