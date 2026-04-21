Aseguran que Andrea del Boca está renegociando su contrato para volver a Gran Hermano

Fiel a su estilo, la panelista también lanzó una advertencia con tono irónico: "Yo creo que tienen miedo de que hable y se le piante un diente", comentó sobre la situación dental de la actriz.

Además, no se descarta que la producción evalúe alternativas para su vuelta, como un eventual repechaje o incluso una entrada especial. En ese escenario, se mencionó la posibilidad de que ingrese acompañada por su hija, quien podría asistirla durante su estadía.

Por ahora, el regreso de Andrea del Boca sigue en suspenso, entre el deseo de volver al juego y la necesidad de priorizar su salud.