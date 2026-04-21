Volvió Sol a Gran Hermano y la casa estalló: fría bienvenida y tensión desde el primer minuto

En las horas previas a su regreso, el clima dentro de la casa ya anticipaba lo que iba a suceder. Varios participantes hablaron abiertamente de Solange Abraham, cuestionaron su juego y dejaron en claro que su vuelta no era bienvenida. Los comentarios en su contra se multiplicaron en distintos grupos, marcando una postura bastante unificada.

Pero no todo quedó en palabras. Algunos jugadores incluso comenzaron a delinear estrategias para enfrentarla directamente, con la intención de incomodarla y llevarla a situaciones de conflicto. La idea, según se pudo escuchar, es exponerla en discusiones y desgastarla emocionalmente para empujarla hacia una posible salida del juego en las próximas galas.