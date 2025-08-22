Andrea del Boca podría ser condenada a tres años y medio de cárcel por el presunto fraude de su novela

A ese último grupo de imputados la fiscalía le reclamó el pago de de U$S 3.126.000 en concepto de restitución solidaria al Estado.

En su exposición de esta semana ante el TOF 7 la fiscal León aseguró que la productora de Andrea del Boca, A+A Group, recibió $ 24.000.000 de manera irregular al no haberse realizado ni un concurso ni compulsa de precios.

El supuesto fraude fue posible por los convenios firmados entre la productora, el Ministerio de Planificación (cuyo titular era Julio De Vido) y la UNSAM.

La fiscal León también señaló cláusulas "arbitrarias y leoninas" que favorecían a la productora de Andrea del Boca porque le daban la exclusividad de la distribución internacional por 60 meses, prorrogables por otros 60, cuando el producto en cuestión estaba íntegramente financiado por el sector público.