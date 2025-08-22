Sofía Gonet y Homero Pettinato, y un reencuentro que nadie esperaba: "Durmiendo en casa"

El relato siguió: “Ella tenía cheescake en la mano entonces cuando me empuja se queda pegada y por el mismo empujón nos vamos yendo los dos para atrás y ¡Tuc! Ascensor”.

Sus compañeros interrumpieron con un grito de asombro, a lo que Homero añadió: “Y yo que soy nalgón, con mi nalga izquierda toqué planta baja, viene el de seguridad y nos dice ‘¿Qué hacen acá?’ y nos saca”.

Finalmente, cerró el relato con una frase que dejó a todos boquiabiertos: “Está durmiendo en casa”.