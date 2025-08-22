Sofía Gonet y Homero Pettinato, y un reencuentro que nadie esperaba: "Durmiendo en casa"
La Reini y el panelista de Olga pusieron fin a su relación hace poco más de un mes, en medio de un escándalo. El humorista dio detalles de un reencuentro.
La separación mediática entre Sofía Gonet y Homero Pettinato generó todo tipo de comentarios, marcada por lo traumático que fue para ambos protagonistas de esta breve pero intensa historia de amor. Entre reproches cruzados, videos virales con denuncias por robos de tarjeta y frases polémicas en programas de streaming, la ruptura fue todo menos tranquila.
Estuvieron en pareja apenas unos meses, pero la relación terminó en malos términos cuando la influencer decidió publicar un video en el que enumeraba los defectos que no pudo tolerar de su ex.
Pettinato optó por tomarlo con humor: imitó el video y declaró que jamás hablaría mal de alguien a quien amó. Sin embargo, "La Reini" continuó mostrándose "superada", e incluso compartió en redes fotos sensuales acompañada por otros hombres.
Pese al escándalo, semanas después del conflicto ambos coincidieron en el cumpleaños del estilista y director creativo Gastón Olmos, donde lograron tomarse la situación con humor. En una imagen que se volvió viral, se ve a Sofía con una copa en la mano mirando de reojo a Homero, ubicado en el otro extremo del sillón, mientras Olmos aparece en el medio con gesto de preocupación. La influencer escribió: “Somos como los padres divorciados que se odian pero se cruzan en el acto del hijo”.
Más tarde, Pettinato relató el incómodo reencuentro al aire de Olga: “Amiga, no sabés lo que me pasó ayer, voy al cumpleaños de Gastón Olmos, el estilista que comparto con mi ex, no va que en un momento van a lavar las copas y queda una manguita así de detergente en el piso…estoy sirviéndome vino y resbalo, 'mua' a ella y le digo 'no no no no, esto no es así, no te confundas, nada que ver', y me dice: '¿Qué hacés?, ¡salí!'”.
El relato siguió: “Ella tenía cheescake en la mano entonces cuando me empuja se queda pegada y por el mismo empujón nos vamos yendo los dos para atrás y ¡Tuc! Ascensor”.
Sus compañeros interrumpieron con un grito de asombro, a lo que Homero añadió: “Y yo que soy nalgón, con mi nalga izquierda toqué planta baja, viene el de seguridad y nos dice ‘¿Qué hacen acá?’ y nos saca”.
Finalmente, cerró el relato con una frase que dejó a todos boquiabiertos: “Está durmiendo en casa”.
