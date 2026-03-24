Andrea del Boca “purificó” la casa tras su regreso a Gran Hermano
Luego de dos días fuera por controles médicos, la actriz volvió y arrancó la jornada con una limpieza total, buscando renovar la energía dentro del juego.
Tras su regreso a la casa de Gran Hermano, Andrea del Boca no perdió tiempo y protagonizó una escena que rápidamente llamó la atención de todos. Luego de haber estado dos días en observación médica, la actriz retomó la convivencia con una actitud completamente renovada.
En la mañana siguiente a su reingreso, Andrea comenzó a recorrer cada espacio de la casa con un objetivo claro: limpiar a fondo y, según sus propias palabras, “cambiar la energía”. Con una mezcla de convicción y mística, fue pasando por distintos ambientes mientras repetía frases como “fuera, fuera” y hablaba de “adaptación”, en lo que muchos interpretaron como una especie de ritual personal.
Pero no solo se limitó a ordenar y desinfectar. También se acercó a sus compañeros para transmitirles un mensaje más profundo, invitándolos a confiar, dejar de lado las desconfianzas y evitar las malas intenciones dentro del juego.
La escena generó sorpresa entre los participantes, que observaron entre curiosidad y desconcierto el accionar de la actriz. Su actitud, sin embargo, dejó en claro que su vuelta no será pasiva y que buscará influir en el clima interno de la casa.
De esta manera, Andrea del Boca marcó su regreso con una impronta distinta, apostando no solo a reorganizar los espacios físicos, sino también a renovar el ánimo en una casa atravesada por tensiones constantes.
Así fue el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano tras su internación
La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada de este lunes tuvo un giro inesperado. Mientras los participantes aguardaban en el living la decisión del público, Santiago del Moro sorprendió al anunciar que Andrea del Boca había recibido el alta médica y estaba lista para regresar al juego.
La escena fue tan sorpresiva como impactante. En medio de la transmisión, la producción dejó una valija junto a la puerta de ingreso, lo que generó intriga entre los jugadores. Segundos después, nombraron a la actriz, quien volvió a la casa atravesando la puerta giratoria, generando un momento de alto impacto.
Durante los días en los que estuvo fuera, circularon múltiples versiones en distintos programas: desde supuestas salidas del aislamiento hasta una posible renegociación de su contrato, que originalmente habría sido por un mes. Si bien ninguna de estas versiones fue confirmada, contribuyeron a alimentar el clima de especulación en torno a su regreso.
Al ingresar, Andrea fue recibida por sus compañeros en un clima de sorpresa y expectativa. En ese contexto, protagonizó un cálido reencuentro con Yanina Zilli, a quien le dijo: "somos dos minas del espectáculo dame un abrazo", marcando una conexión inmediata.
La reacción dentro de la casa no tardó en llegar. “Estás renovada. Te hizo bien la salida”, le comentó Yanina, mientras que la actriz explicó brevemente su estado de salud y aseguró que está en tratamiento: mencionó que padece colon irritable y problemas de presión, por lo que fue medicada para poder reincorporarse al reality.
Antes de acomodarse nuevamente en la dinámica del juego, Andrea consultó si continuaba en placa. Al enterarse de que no estaba nominada, agradeció al público, en un gesto que dejó entrever su alivio.
Su regreso no solo reconfigura el tablero dentro de la casa, sino que también deja abierta la puerta a nuevas estrategias y conflictos. Mientras tanto, las dudas sobre lo ocurrido durante su ausencia siguen latentes y, como suele pasar en el universo de Gran Hermano, será el público quien saque sus propias conclusiones.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario