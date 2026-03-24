Andrea del Boca “purificó” la casa tras su regreso a Gran Hermano

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Así fue el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano tras su internación

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada de este lunes tuvo un giro inesperado. Mientras los participantes aguardaban en el living la decisión del público, Santiago del Moro sorprendió al anunciar que Andrea del Boca había recibido el alta médica y estaba lista para regresar al juego.

La escena fue tan sorpresiva como impactante. En medio de la transmisión, la producción dejó una valija junto a la puerta de ingreso, lo que generó intriga entre los jugadores. Segundos después, nombraron a la actriz, quien volvió a la casa atravesando la puerta giratoria, generando un momento de alto impacto.

Durante los días en los que estuvo fuera, circularon múltiples versiones en distintos programas: desde supuestas salidas del aislamiento hasta una posible renegociación de su contrato, que originalmente habría sido por un mes. Si bien ninguna de estas versiones fue confirmada, contribuyeron a alimentar el clima de especulación en torno a su regreso.

Al ingresar, Andrea fue recibida por sus compañeros en un clima de sorpresa y expectativa. En ese contexto, protagonizó un cálido reencuentro con Yanina Zilli, a quien le dijo: "somos dos minas del espectáculo dame un abrazo", marcando una conexión inmediata.

La reacción dentro de la casa no tardó en llegar. “Estás renovada. Te hizo bien la salida”, le comentó Yanina, mientras que la actriz explicó brevemente su estado de salud y aseguró que está en tratamiento: mencionó que padece colon irritable y problemas de presión, por lo que fue medicada para poder reincorporarse al reality.

Antes de acomodarse nuevamente en la dinámica del juego, Andrea consultó si continuaba en placa. Al enterarse de que no estaba nominada, agradeció al público, en un gesto que dejó entrever su alivio.

Su regreso no solo reconfigura el tablero dentro de la casa, sino que también deja abierta la puerta a nuevas estrategias y conflictos. Mientras tanto, las dudas sobre lo ocurrido durante su ausencia siguen latentes y, como suele pasar en el universo de Gran Hermano, será el público quien saque sus propias conclusiones.