Maxi Espíndola lanzó dos canciones inéditas en vivo y reafirma su gran presente

Tras haber integrado el exitoso dúo MYA, Maxi Espíndola logró construir un camino propio con una propuesta en la que predominan las historias de amor, superación y situaciones cotidianas reflejadas en sus letras.

En esta etapa solista ya editó temas como "Cómo estásss?", "Amor Sincero", "Estrella Fugaz", "Morning", "Me Presento", junto a Valen Vargas, y "Acelerao", además de participar recientemente en la versión en vivo de "Te Pido", el clásico de Tini que ambos interpretaron durante los conciertos de FUTTTURA y que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Con "Empezar de nuevo" y "Soledad", el artista suma dos nuevas piezas a un repertorio que no deja de crecer y reafirma el gran momento profesional que atraviesa.