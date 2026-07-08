Maxi Espíndola lanzó dos canciones inéditas en vivo y reafirma su gran presente
El cantante presentó "Empezar de nuevo", junto a Nahuel Pennisi, y "Soledad", dos baladas grabadas durante sus shows con entradas agotadas en Niceto.
Maxi Espíndola sigue dando pasos firmes en su carrera como solista. Luego de agotar dos funciones en Niceto, el cantante estrenó dos nuevas canciones en vivo, "Empezar de nuevo", en colaboración con Nahuel Pennisi, y "Soledad", dos baladas inéditas que reflejan el momento artístico que atraviesa.
Las grabaciones forman parte del registro de aquellos conciertos en Buenos Aires, donde el artista recorrió su repertorio frente a un Niceto colmado y compartió el escenario con invitados especiales como Tini, Valen Vargas, Franco Rizzaro, Palo y el propio Nahuel Pennisi.
Estos lanzamientos llegan después de la gran repercusión que tuvieron las versiones en vivo de "Me Presento", junto a Valen Vargas, y "Te Pido", interpretada con Tini, que ya superan las 100 mil reproducciones en las plataformas digitales.
Un presente en constante crecimiento
Con este doble estreno, Maxi continúa explorando distintos estilos musicales y demuestra la versatilidad que caracteriza a esta nueva etapa de su carrera, en la que alterna entre la cumbia y las baladas sin perder su identidad como compositor e intérprete.
Mientras disfruta del recibimiento de estas nuevas canciones, el músico ya se prepara para reencontrarse con su público el próximo viernes 31 de julio, cuando volverá a presentarse en Niceto. Allí repasará sus últimos lanzamientos y ofrecerá un show con el que buscará repetir el éxito de sus funciones anteriores.
Tras haber integrado el exitoso dúo MYA, Maxi Espíndola logró construir un camino propio con una propuesta en la que predominan las historias de amor, superación y situaciones cotidianas reflejadas en sus letras.
En esta etapa solista ya editó temas como "Cómo estásss?", "Amor Sincero", "Estrella Fugaz", "Morning", "Me Presento", junto a Valen Vargas, y "Acelerao", además de participar recientemente en la versión en vivo de "Te Pido", el clásico de Tini que ambos interpretaron durante los conciertos de FUTTTURA y que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.
Con "Empezar de nuevo" y "Soledad", el artista suma dos nuevas piezas a un repertorio que no deja de crecer y reafirma el gran momento profesional que atraviesa.
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