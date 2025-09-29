Andrea del Boca, tras su absolución: "El 25 de septiembre volví a nacer"

En medio de la entrevista, Del Boca no pudo contener su emoción al recordar a su padre: “Cuando se hizo la denuncia, fue muy duro para mi padre, y para mi como hija. Esto se lo llevó puesto a mi papá, entró en depresión, en tres meses se le declaró un cáncer terminal y se fue. Él no quería ni soportaba toda esta mentira, porque sabía que habíamos hecho las cosas bien. Siempre le decía que teníamos que esperar y ser fuertes, que se iba a aclarar”.

Durante la audiencia en la cual se comunicó su absolución, a la actriz se la vio notablemente emocionada. Al respecto, comentó: “Me puse a llorar porque fueron muchos años, uno no dimensiona todo el daño que se le puede producir a una persona cuando se la acusa injustamente, por otros motivos que no tenían nada que ver por los hechos que se estaban tramitando”.

“Se dijeron tantas mentiras, tantas páginas, tantas horas de televisión se llenaron ensuciándome, embarrándome, tirándome toda la basura por algo que no había hecho”, recordó sobre los años en los que estuvo imputada.

Por otro lado, se refirió a la labor de los jueces, que absolvieron no solo a la actriz sino también al resto de los acusados: “El Tribunal realmente fue muy objetivo. Parece raro en estos días pero hizo su trabajo con mucha seriedad y respecto”.

En la causa los jueces también absolvieron al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al exrector de la UNSAM, Carlos Rafael Ruta, y al exsecretario general de esa universidad, Carlos Maximiliano Schwerdtfeger.

También fueron absueltos Nahuel Billón Ahumada, Nadia Marina Jacky, Liliana Amalia Mazure, Alberto Daniel García, Luis Vitullo, María Lucrecia Cardoso y Hugo Jorge Nielson.

Andrea del Boca fue procesada en 2019, acusada de haber recibido 36 millones de pesos para la realización de “Mamá Corazón", una telenovela grabada en 2015 por la productora A+A Group SRL que, pese a que comenzó a editarse, nunca se emitió.

El elenco lo completaba Anna del Boca, Graciela Pal, Patricia Etchegoyen, Marcelo De Bellis, Gladys Florimonte, Pablo Novak, Julián Weich, Matías Alé, Belén Francese, Sebastián Almada, Agustina Lecouna y Germán Krauss.

El pasado 21 de agosto la fiscalía había pedido tres años y medio de prisión para la actriz, acusándola de ser supuesta partícipe necesaria de administración fraudulenta.