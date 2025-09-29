Antonito de la Rúa volvió a presenciar un show de Shakira y alimentó los rumores de reconciliación

El periodista Juan Etchegoyen alimentó las especulaciones al revelar información de una fuente cercana: “A la tarde noche de ayer recibí un llamado de una persona que en todo esto es una fuente inobjetable que me confirma la reconciliación y me da mucho dato”.

Etchegoyen aseguró que la reconciliación se habría dado después de que ambos restablecieron un vínculo laboral. “Lo que me dicen es que hace varios meses que ellos volvieron como pareja después que establecieron un vínculo laboral. Empezaron a verse más, a compartir momentos y se enamoraron nuevamente. Es una pareja bomba de la que muchos esperaban esta segunda vuelta”, afirmó el periodista.

Además, Etchegoyen mencionó una razón clave para este regreso: "La clave de esta reconciliación es que a ella la volvió a enamorar el vínculo que tiene él con sus hijos”.

Un detalle en particular del concierto potenció los rumores de romance. En el video que se viralizó, se ve a Antonio de la Rúa reaccionando de forma reservada al ser filmado mientras Shakira interpretaba “Días de Enero”. Es importante recordar que la artista escribió ese tema durante el tiempo que estuvo en pareja con el empresario argentino.

Según la información revelada por el periodista, la pareja ya estaría conviviendo en un lugar secreto y no tienen planeado hacer pública la reconciliación por el momento. El anuncio oficial podría darse cuando la cantante arribe a Argentina para el cierre de su gira. El periodista finalizó su revelación diciendo: "No lo van a blanquear ahora, háganse la idea de que cuando ella arribe a Argentina en diciembre aparezca de la mano con Antonio en su tierra”.