Antonito de la Rúa volvió a presenciar un show de Shakira y alimentó los rumores de reconciliación
El argentino fue filmado en el medio del público en el Central Park reafirmando así lo que ellos intentan sea un secreto a gritos. Los detalles.
El empresario argentino Antonio de la Rúa avivó las especulaciones sobre una posible reconciliación con Shakira tras asistir a una de las presentaciones de la cantante. De la Rúa fue captado por el público en el concierto de la estrella colombiana en el evento Global Citizen en Central Park, Nueva York, como parte de su exitosa gira que culminará en Argentina.
La presencia del hijo del expresidente argentino frente al escenario de su expareja generó un gran revuelo. En el video que circuló en redes sociales, se lo pudo ver de buen humor, saludando amistosamente a quienes lo reconocieron entre el público.
Antonio de la Rúa y Shakira mantuvieron una relación que se extendió por poco más de una década, desde el año 2000 hasta su separación en 2010. Este vínculo terminó con trámites legales y demandas judiciales que se extendieron en el tiempo.
El reencuentro no fue exclusivo de Antonio; también estuvo presente su hermano Aíto de la Rúa junto a su pareja, la actriz Calu Rivero, y sus hijos Tao y Bee.
Sin embargo, los rumores de una segunda oportunidad no son nuevos. Antonio de la Rúa ya había sido visto cerca de la cantante en las últimas semanas, e incluso asistió a uno de sus recientes shows en México.
El periodista Juan Etchegoyen alimentó las especulaciones al revelar información de una fuente cercana: “A la tarde noche de ayer recibí un llamado de una persona que en todo esto es una fuente inobjetable que me confirma la reconciliación y me da mucho dato”.
Etchegoyen aseguró que la reconciliación se habría dado después de que ambos restablecieron un vínculo laboral. “Lo que me dicen es que hace varios meses que ellos volvieron como pareja después que establecieron un vínculo laboral. Empezaron a verse más, a compartir momentos y se enamoraron nuevamente. Es una pareja bomba de la que muchos esperaban esta segunda vuelta”, afirmó el periodista.
Además, Etchegoyen mencionó una razón clave para este regreso: "La clave de esta reconciliación es que a ella la volvió a enamorar el vínculo que tiene él con sus hijos”.
Un detalle en particular del concierto potenció los rumores de romance. En el video que se viralizó, se ve a Antonio de la Rúa reaccionando de forma reservada al ser filmado mientras Shakira interpretaba “Días de Enero”. Es importante recordar que la artista escribió ese tema durante el tiempo que estuvo en pareja con el empresario argentino.
Según la información revelada por el periodista, la pareja ya estaría conviviendo en un lugar secreto y no tienen planeado hacer pública la reconciliación por el momento. El anuncio oficial podría darse cuando la cantante arribe a Argentina para el cierre de su gira. El periodista finalizó su revelación diciendo: "No lo van a blanquear ahora, háganse la idea de que cuando ella arribe a Argentina en diciembre aparezca de la mano con Antonio en su tierra”.
