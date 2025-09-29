Hoy se entregan los premios Martín Fierro: dónde verlos, a qué hora y quiénes están nominados

Entre las figuras que expresaron su descontento se encuentra Georgina Barbarossa, quien lamentó no haber sido incluida en la terna de Mejor labor en conducción femenina. “Estoy un poco triste, pregúntenle a Luis Ventura por qué no me ternaron. Yo creo que me lo van a dar post mortem, con un homenaje”, declaró en su programa A la Barbarossa, destacando que nunca recibió un Martín Fierro como conductora.

georgina barbarossa

Yanina Latorre también cuestionó la calidad de las nominaciones. “Hagan un buen Martín Fierro de la tele, están mal las ternas”, sentenció, utilizando la categoría de Mejor programa periodístico como un ejemplo de inconsistencia.

Por su parte, Adrián Pallares criticó las “mezclas” de nominados, especialmente en la categoría de mejor conductora. El periodista remarcó: “No son lo mismo Juana Viale ni Susana Giménez, una vez por semana y editadas, a Verónica Lozano o Pamela David, manejando actualidad y espectáculos en vivo. Aptra no lo tiene en cuenta, los mete a todos en lo mismo”.

Ante las críticas sobre la calidad de las ternas y el presupuesto de la ceremonia, el presidente de APTRA, Luis Ventura, se defendió: “Es muy fácil decir. Vengan y busquen el presupuesto para garpar toda esa fiesta a ver quién lo hace en la Argentina y en el mundo. El presupuesto está para juntar guita para la prepaga de los socios, esto es un club, no es un gremio. Nosotros, bien o mal, sobrevivimos en un país en crisis”, remarcó, defendiendo la organización en un contexto económico complejo.

martin fierro

Los nominados a los Martín Fierro 2025

Mejor reality

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Cantando 2024 (América TV)

Mejor ficción

Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

El método (elnueve)

Margarita (Telefe)

El encargado (eltrece)

Guillermo Francella y Gabriel Goity en El Encargado 3 (Disney +)

Mejor programa periodístico

A la tarde (América)

GPS (América)

LAM (América)

Mejor programa humorístico/de actualidad

Bendita (elnueve)

Pares de comedia (NET)

Pasó en América (América)

Mejor programa deportivo

Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)

Carburando (eltrece)

Copa América (Telefe)

Copa CONMEBOL Libertadores (Telefe)

Mejor noticiero diurno

Telenueve al mediodía (elnueve)

Arriba argentinos (eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Mejor noticiero nocturno

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (eltrece)

Mejor programa de interés general

La noche de Mirtha (eltrece)

Nara que ver (elnueve)

Susana Giménez (Telefe)

Mejor programa musical

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de sábado (América)

Planeta 9 (elnueve)

Mejor magazine

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

DDM (América)

Mañanísima (eltrece)

Mejor programa cultural/educativo

Argentina de película (América)

Proyecto Tierras (Telefe)

Tecno Tendencias (América)

Mejor programa de entretenimientos

Los 8 escalones (eltrece)

Ahora caigo (eltrece)

Escape perfecto (Telefe)

Mejor big show

Bake Off Famosos (Telefe)

Noche al Dente (América)

La noche perfecta (eltrece)

Mejor programa de gastronomía

Comer para creer (América)

¡Qué mañana! (elnueve)

Ariel en su salsa (Telefe)

Mejor programa de viajes/turismo

Iván de viaje (Telefe)

Resto del mundo (eltrece)

Tenés que ir (elnueve)

Mejor programa de servicios

ADN buena salud (Televisión Pública)

BA Emergencias (elnueve)

Intelexis Mujer (NET)

Mejores jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino, por Cantando 2024 (América)

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz, por El gran premio de la cocina (eltrece)

Mejor branded content

El gran bartender (Telefe)

Historias de estación (Telefe)

Que nadie se quede afuera (Telefe)

Mejor labor en conducción femenina

Verónica Lozano, por Cortá por Lozano (Telefe)

Wanda Nara, por Bake Off Famosos (Telefe)

Pamela David, por Desayuno Americano (América)

Mariana Fabbiani, por DDM (América)

Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)

Juana Viale, por Almorzando con Juana (eltrece)

Mejor labor en conducción masculina

Guido Kaczka, por Los 8 escalones (eltrece)

Iván de Pineda por Escape perfecto e Iván de viaje (Telefe)

Darío Barassi, por Ahora Caigo (eltrece)

Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)

Darío Barassi al frente de Ahora caigo, por eltrece

Mejor labor periodística femenina

Soledad Larghi, por América Noticias (América)

Carolina Amoroso, por Telenoche (eltrece)

Gisele Sousa Dias, por Telefe Noticias (Telefe)

Romina Manguel, por Opinión Pública (elnueve)

Mejor labor periodística masculina

Claudio Rígoli, por Telenueve Central (elnueve)

Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)

Nelson Castro, por Telenoche (eltrece)

Mejor cronista/movilero

Cecilia Insinga, por Arriba Argentinos y Mediodía Noticias (eltrece)

Oliver Quiroz, por A la tarde (América)

Daniel Roggiano, por El Noticiero de la Gente (Telefe)

Roberto Funes Ugarte, por A la Barbarossa (Telefe)

Mejor panelista

Luis Bremer, por A la tarde (América)

Pía Shaw, por A la Barbarossa (Telefe)

Diego García Sáez, por Todas las tardes (elnueve)

David Cavlin, por Todas las tardes (elnueve)

Mejor actriz protagonista de ficción

Natalia Oreiro, por Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Carla Peterson, por Terapia Alternativa (eltrece)

Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)

Mejor actor protagonista en ficción

Benjamín Vicuña, por Terapia Alternativa (eltrece)

Gabriel Goity, por El encargado (eltrece)

Guillermo Francella por El encargado (eltrece)

Mejor actriz de reparto

Katja Alemann, por Cris Miró (ella) (eltrece)

Romina Gaetani, por Buenos chicos (eltrece)

Verónica Llinás, por El fin del amor (eltrece)

Julia Calvo, por Margarita (Telefe)

Mejor actor de reparto

Alejandro Awada, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Rafael Ferro, por Margarita (Telefe)

Revelación

Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)

Mora Bianchi, por Margarita (Telefe)

Ramiro Spangenberg, por Margarita (Telefe)

Mejor labor humorística

Peto Menahem, por La noche perfecta (eltrece)

Marcos “Bicho” Gómez, por Zona Mixta Mañana (Televisión Pública)

Nazareno Mottola, por La Peña de Morfi y Susana Giménez (Telefe)

Mejor autor/guionista

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Leandro Calderone y Cris Morena, por Margarita (Telefe)

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros, por El encargado (eltrece)

Mejor director

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari, por Margarita (Telefe)

Daniel Burman y Sebastián Borensztein, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Javier Van De Couter y Martín Vatenberg, por Cris Miró (Ella) (eltrece)

Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (eltrece)

Mejor director de no ficción

Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América)

Fernando Emiliozzi, por Bake Off Famosos (Telefe)

Ramiro Vicente, por Telefe Noticias (Telefe)

Sergio Zaraza, por Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Mejor Aviso Publicitario

“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)

“Felicitá”, Preferido Molinos Río de la Plata (Agencia La América)

“Historias argentinas”, Renault (Agencia Publicis)

“Ver Netflix”, Netlix (Agencia Isla)

Mejor producción integral

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Bake Off Famosos (Telefe)

Telenueve Central (elnueve)