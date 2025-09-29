Hoy se entregan los premios Martín Fierro: dónde verlos, a qué hora y quiénes están nominados
Este lunes 29 de septiembre llega una nueva edición de los premios que celebran lo mejor de la televisión argentina. Conocé todos los detalles.
Los Martín Fierro 2025 se han posicionado como el evento más esperado del calendario televisivo, generando gran expectativa tanto por las figuras convocadas como por las controversiales ternas. La ceremonia, que será transmitida por Telefe y conducida por Santiago del Moro desde el Hotel Hilton, contará con una cobertura multiplataforma que se extenderá por más de siete horas.
La amplia transmisión especial de Telefe comenzará a las 17 con La previa, bajo la conducción de Pía Shaw y Sofi Martínez. A las 19, dará inicio la esperada alfombra roja, que tendrá como anfitriones a una gran cantidad de figuras, incluyendo a Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez.
La cobertura no se limitará a la pantalla tradicional. La transmisión online a través de Streams Telefe arrancará a las 18, con un equipo digital que incluye a Grego Rossello, Sofi Martínez, Momi Giardina, Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi. Las figuras de realities también tendrán su espacio: Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar mostrarán los detalles desde el interior del salón, mientras que Diego Poggi entrevistará a los ganadores y Grego Rossello realizará una edición especial de su ciclo Ferné con Grego. Además, Kennys Palacios cubrirá el evento para Fuera de Joda y Lapré, y Fefe Bongiorno comentará la ceremonia desde los estudios de Telefe.
Más allá del glamour de la red carpet, la entrega de premios de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que consta de 35 ternas, suscitó diversas críticas y controversias sobre la elección de los nominados. La estrategia de APTRA de nominar a una gran cantidad de estrellas para asegurar su presencia en la ceremonia fue un punto de debate.
Entre las figuras que expresaron su descontento se encuentra Georgina Barbarossa, quien lamentó no haber sido incluida en la terna de Mejor labor en conducción femenina. “Estoy un poco triste, pregúntenle a Luis Ventura por qué no me ternaron. Yo creo que me lo van a dar post mortem, con un homenaje”, declaró en su programa A la Barbarossa, destacando que nunca recibió un Martín Fierro como conductora.
Yanina Latorre también cuestionó la calidad de las nominaciones. “Hagan un buen Martín Fierro de la tele, están mal las ternas”, sentenció, utilizando la categoría de Mejor programa periodístico como un ejemplo de inconsistencia.
Por su parte, Adrián Pallares criticó las “mezclas” de nominados, especialmente en la categoría de mejor conductora. El periodista remarcó: “No son lo mismo Juana Viale ni Susana Giménez, una vez por semana y editadas, a Verónica Lozano o Pamela David, manejando actualidad y espectáculos en vivo. Aptra no lo tiene en cuenta, los mete a todos en lo mismo”.
Ante las críticas sobre la calidad de las ternas y el presupuesto de la ceremonia, el presidente de APTRA, Luis Ventura, se defendió: “Es muy fácil decir. Vengan y busquen el presupuesto para garpar toda esa fiesta a ver quién lo hace en la Argentina y en el mundo. El presupuesto está para juntar guita para la prepaga de los socios, esto es un club, no es un gremio. Nosotros, bien o mal, sobrevivimos en un país en crisis”, remarcó, defendiendo la organización en un contexto económico complejo.
Los nominados a los Martín Fierro 2025
- Mejor reality
Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
Gran Hermano 2024 (Telefe)
Cantando 2024 (América TV)
- Mejor ficción
Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
El método (elnueve)
Margarita (Telefe)
El encargado (eltrece)
Guillermo Francella y Gabriel Goity en El Encargado 3 (Disney +)
- Mejor programa periodístico
A la tarde (América)
GPS (América)
LAM (América)
- Mejor programa humorístico/de actualidad
Bendita (elnueve)
Pares de comedia (NET)
Pasó en América (América)
- Mejor programa deportivo
Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)
Carburando (eltrece)
Copa América (Telefe)
Copa CONMEBOL Libertadores (Telefe)
- Mejor noticiero diurno
Telenueve al mediodía (elnueve)
Arriba argentinos (eltrece)
El noticiero de la gente (Telefe)
- Mejor noticiero nocturno
América Noticias (América)
Telefe Noticias (Telefe)
Telenoche (eltrece)
- Mejor programa de interés general
La noche de Mirtha (eltrece)
Nara que ver (elnueve)
Susana Giménez (Telefe)
- Mejor programa musical
La Peña de Morfi (Telefe)
Pasión de sábado (América)
Planeta 9 (elnueve)
- Mejor magazine
A la Barbarossa (Telefe)
Cortá por Lozano (Telefe)
DDM (América)
Mañanísima (eltrece)
- Mejor programa cultural/educativo
Argentina de película (América)
Proyecto Tierras (Telefe)
Tecno Tendencias (América)
- Mejor programa de entretenimientos
Los 8 escalones (eltrece)
Ahora caigo (eltrece)
Escape perfecto (Telefe)
- Mejor big show
Bake Off Famosos (Telefe)
Noche al Dente (América)
La noche perfecta (eltrece)
- Mejor programa de gastronomía
Comer para creer (América)
¡Qué mañana! (elnueve)
Ariel en su salsa (Telefe)
- Mejor programa de viajes/turismo
Iván de viaje (Telefe)
Resto del mundo (eltrece)
Tenés que ir (elnueve)
- Mejor programa de servicios
ADN buena salud (Televisión Pública)
BA Emergencias (elnueve)
Intelexis Mujer (NET)
- Mejores jurados
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)
Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino, por Cantando 2024 (América)
Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz, por El gran premio de la cocina (eltrece)
- Mejor branded content
El gran bartender (Telefe)
Historias de estación (Telefe)
Que nadie se quede afuera (Telefe)
- Mejor labor en conducción femenina
Verónica Lozano, por Cortá por Lozano (Telefe)
Wanda Nara, por Bake Off Famosos (Telefe)
Pamela David, por Desayuno Americano (América)
Mariana Fabbiani, por DDM (América)
Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)
Juana Viale, por Almorzando con Juana (eltrece)
- Mejor labor en conducción masculina
Guido Kaczka, por Los 8 escalones (eltrece)
Iván de Pineda por Escape perfecto e Iván de viaje (Telefe)
Darío Barassi, por Ahora Caigo (eltrece)
Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)
Darío Barassi al frente de Ahora caigo, por eltrece
- Mejor labor periodística femenina
Soledad Larghi, por América Noticias (América)
Carolina Amoroso, por Telenoche (eltrece)
Gisele Sousa Dias, por Telefe Noticias (Telefe)
Romina Manguel, por Opinión Pública (elnueve)
- Mejor labor periodística masculina
Claudio Rígoli, por Telenueve Central (elnueve)
Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)
Nelson Castro, por Telenoche (eltrece)
- Mejor cronista/movilero
Cecilia Insinga, por Arriba Argentinos y Mediodía Noticias (eltrece)
Oliver Quiroz, por A la tarde (América)
Daniel Roggiano, por El Noticiero de la Gente (Telefe)
Roberto Funes Ugarte, por A la Barbarossa (Telefe)
- Mejor panelista
Luis Bremer, por A la tarde (América)
Pía Shaw, por A la Barbarossa (Telefe)
Diego García Sáez, por Todas las tardes (elnueve)
David Cavlin, por Todas las tardes (elnueve)
- Mejor actriz protagonista de ficción
Natalia Oreiro, por Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Carla Peterson, por Terapia Alternativa (eltrece)
Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)
- Mejor actor protagonista en ficción
Benjamín Vicuña, por Terapia Alternativa (eltrece)
Gabriel Goity, por El encargado (eltrece)
Guillermo Francella por El encargado (eltrece)
- Mejor actriz de reparto
Katja Alemann, por Cris Miró (ella) (eltrece)
Romina Gaetani, por Buenos chicos (eltrece)
Verónica Llinás, por El fin del amor (eltrece)
Julia Calvo, por Margarita (Telefe)
- Mejor actor de reparto
Alejandro Awada, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Rafael Ferro, por Margarita (Telefe)
- Revelación
Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)
Mora Bianchi, por Margarita (Telefe)
Ramiro Spangenberg, por Margarita (Telefe)
- Mejor labor humorística
Peto Menahem, por La noche perfecta (eltrece)
Marcos “Bicho” Gómez, por Zona Mixta Mañana (Televisión Pública)
Nazareno Mottola, por La Peña de Morfi y Susana Giménez (Telefe)
- Mejor autor/guionista
Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Leandro Calderone y Cris Morena, por Margarita (Telefe)
Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros, por El encargado (eltrece)
- Mejor director
Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari, por Margarita (Telefe)
Daniel Burman y Sebastián Borensztein, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
Javier Van De Couter y Martín Vatenberg, por Cris Miró (Ella) (eltrece)
Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (eltrece)
- Mejor director de no ficción
Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América)
Fernando Emiliozzi, por Bake Off Famosos (Telefe)
Ramiro Vicente, por Telefe Noticias (Telefe)
Sergio Zaraza, por Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
- Mejor Aviso Publicitario
“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)
“Felicitá”, Preferido Molinos Río de la Plata (Agencia La América)
“Historias argentinas”, Renault (Agencia Publicis)
“Ver Netflix”, Netlix (Agencia Isla)
- Mejor producción integral
Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
Bake Off Famosos (Telefe)
Telenueve Central (elnueve)
