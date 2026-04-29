El crudo testimonio de la hija de Eduardo Carrera de Gran Hermano: "Nada más para saber"
La joven expuso la ausencia de su padre a lo largo de su vida y contó cómo la afectó verlo nuevamente en televisión sin ningún tipo de vínculo.
El ingreso de Eduardo Carrera a Gran Hermano Argentina no solo volvió a ubicarlo en el centro de la escena por su participación en el juego, sino que también reactivó una historia personal que estaba fuera del radar mediático. En ese contexto, comenzó a circular el testimonio de su hija, atravesado por años de distancia y un vínculo prácticamente inexistente.
La joven, fruto de su relación con Romina Orthusteguy, quedó en el medio de un conflicto que se remonta a mucho antes de la exposición televisiva actual. Según se conoció, la relación entre sus padres estuvo marcada por episodios de fuerte tensión que terminaron impactando directamente en su crianza.
En esa línea, Orthusteguy recordó situaciones extremas durante la convivencia: “Abría la puerta, me agarraba y me sacaba de la casa”, relató sobre momentos en los que, según su versión, era expulsada del hogar en medio de discusiones.
Otro de los puntos que marcó un quiebre definitivo fue la reacción de Carrera ante la noticia del embarazo. De acuerdo a ese testimonio, su respuesta fue contundente: “Esto me caga la carrera”, una frase que dejó en evidencia el rechazo inicial frente a la llegada de su hija.
A partir de allí, el distanciamiento fue total. Con el paso del tiempo, el vínculo nunca logró reconstruirse y el contacto fue prácticamente nulo, con encuentros muy aislados. Esa ausencia prolongada es la que hoy vuelve a tomar relevancia a partir de la exposición que implica el reality.
La reaparición de Carrera en televisión no hizo más que remover ese pasado. Para su hija, verlo nuevamente en pantalla significó revivir una historia atravesada por el dolor y la falta de reconocimiento, en un contexto donde la visibilidad pública contrasta con una relación personal que nunca llegó a consolidarse.
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