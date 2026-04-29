Fuerte cruce en Gran Hermano 2026: Sol Abraham apuntó contra Yipio y la trató de "mugrosa"

La relación entre ambas ya venía cargada de tensión desde hacía varios días, pero este último episodio profundizó aún más la enemistad y dejó en evidencia que la convivencia está cada vez más complicada.

Ahora, con la próxima gala de nominación en el horizonte, el conflicto suma todavía más expectativa: si alguna de las dos termina en placa, podría quedar muy cerca de abandonar la casa más famosa del país.