Fuerte cruce en Gran Hermano 2026: Sol Abraham apuntó contra Yipio y la trató de "mugrosa"
La participante tucumana perdió la paciencia con su compañera y lanzó una frase muy dura que generó repercusión.
Un nuevo escándalo sacudió la convivencia en Gran Hermano 2026 y volvió a tener como protagonista a Sol Abraham, quien protagonizó un durísimo cruce con Yipio que no tardó en generar revuelo entre los seguidores del reality.
La discusión ocurrió en el comedor de la casa y rápidamente pasó de un intercambio tenso a una fuerte pelea cargada de insultos y acusaciones personales. La participante tucumana apuntó sin filtro contra su compañera y lanzó comentarios que fueron ampliamente cuestionados en redes sociales.
“¿Qué sabés si soy una persona de mierd*? Vos sos una persona impresentable. Hay como olor a pescado podrido. Tenés un olor a pescado terrible. Me quemás la nariz, casi vomito. Un asco. ¡Mugrosa!”, expresó Sol frente al resto de los jugadores.
Pero no se quedó ahí. Minutos después volvió a referirse a Yipio con una frase todavía más contundente: “Imaginate nacer siendo Yipio. ¡Me muero! Ser ella es un garrón. Si me buscan me van a encontrar. El que se mete conmigo me encuentra, así de simple”.
La participante uruguaya decidió responder y no dejó pasar el ataque. En medio del enfrentamiento, sugirió que tal vez era Sol quien “no se había lavado bien sus partes íntimas”, lo que terminó de encender la pelea.
La relación entre ambas ya venía cargada de tensión desde hacía varios días, pero este último episodio profundizó aún más la enemistad y dejó en evidencia que la convivencia está cada vez más complicada.
Ahora, con la próxima gala de nominación en el horizonte, el conflicto suma todavía más expectativa: si alguna de las dos termina en placa, podría quedar muy cerca de abandonar la casa más famosa del país.
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