Andrea del Boca y Yanina Zilli, enfrentadas por Luis Miguel: "Se la habrá puesto una vez sola..."
Ambas figuras del espectáculo mantuvieron un romance con el Sol de México y eso las mantiene en una constante riña dentro de la casa de Gran Hermano.
¡Gran Hermano Generación Dorada está que arde! A sólo pocas semanas de iniciado el juego, los cruces y conflictos cada vez son más. Uno de ellos está protagonizado por Andrea del Boca y Yanina Zilli que, al parecer, no se pueden ni ver las caras.
Lo cierto es que esta riña tiene una de sus motivaciones enfocada en los celos por Luis Miguel, dado que ambas han mantenido un romance -aunque fugaz- con el Sol de México. De hecho, en un reciente clip que circuló en redes sociales, la exvedette se refiere despectivamente a la actriz y asegura que no hay punto de comparación entre lo que ella vivió con el artista internacional y el breve ida y vuelta con Andrea.
"Le voy a decir la verdad, los dos años que estuve con Luis Miguel... dos años, por eso iba a México y por eso tenía la visa para trabajar en Televisa. La otra se hace la canchera porque se la habrá puesto una vez sola...", deslizó Zilli contra Del Boca. Aparentemente, estas palabras fueron impulsadas por un nuevo cruce entre ambas.
Los romances de Yanina Zilli con grandes estrellas
Zilli es conocida por haber protagonizado historias de amor con algunas de las figuras más grandes del mundo:
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Luis Miguel: Confesó haber tenido una "noche de amor" con el cantante mexicano tras conocerlo en un cóctel. Según su relato, él quedó impactado al verla y hasta le hizo una reverencia.
Diego Maradona: Tuvo un vínculo cercano con el "Diez" alrededor de 1996. Ella recordó que conversaban mucho y que Diego le hablaba con gran cariño de sus hijas.
Futbolistas: Mantuvo una relación estable y prolongada con Ricardo Bochini (ídolo de Independiente) y tuvo un comentado affaire con Martín Palermo, a quien —según contó— una vez tuvo que sacar escondido en el baúl de su auto para evitar a la prensa.
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