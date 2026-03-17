Andrea del Boca y Yanina Zilli, enfrentadas por Luis Miguel: "Se la habrá puesto una vez sola..."

Lo cierto es que esta riña tiene una de sus motivaciones enfocada en los celos por Luis Miguel, dado que ambas han mantenido un romance -aunque fugaz- con el Sol de México. De hecho, en un reciente clip que circuló en redes sociales, la exvedette se refiere despectivamente a la actriz y asegura que no hay punto de comparación entre lo que ella vivió con el artista internacional y el breve ida y vuelta con Andrea.