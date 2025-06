Andrea de Gran Hermano apareció para pedir disculpas por sus dichos transfóbicos

“Esto se trató simplemente de un impulso en el que yo quise darle un golpe bajo a una persona, en este caso fue a Luciana. Estuvo pésimo, estuvo muy mal. Por eso estoy acá dando la cara y pidiendo disculpas”, comenzó diciendo.

Acto seguido, explicó que el enojo ya venía desde antes y estaba relacionado con una charla privada que se hizo pública tras su salida de la casa: “Fue algo que creía íntimo, como una charla de amigas, y ella lo expuso en un stream. Eso me generó muchísima incomodidad”.

andrea pide disculpas.mp4

“Cuando vi que su intención era exponerme públicamente y no tener un mano a mano, eso me generó enojo e impotencia, y me llevó al impulso de subir algo que estuvo totalmente fuera de lugar”, siguió explicando.

Por otro lado, Andrea aclaró que no fue desvinculada ni bajada del programa de Telefe como se había dicho. “Necesitaba mi espacio para poder expresarme”, justificó.

Por último, se refirió a su reciente reingreso a la casa como parte del juego y aseguró que no tuvo intención de ir en contra de otros jugadores: “Yo fui a acompañar al participante que nos eligiera. Hice lo que tenía que hacer. Nunca me quejé y siempre estuve agradecida. Las batallas de Sandra fueron las mías”.