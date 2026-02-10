Andrea Rincón habló de los rituales umbanda e involucró a Milo J: "Está poseído"
Durante su última entrevista, la artista aseguró que tanto el joven cantante como muchos de los artistas actuales lanzan mensajes en sus canciones.
La actriz Andrea Rincón se encuentra nuevamente en el centro de la escena mediática, no solo por su activismo social, sino por sus fuertes convicciones espirituales. En una reciente entrevista concedida a Pía Shaw, la artista manifestó su profunda preocupación por las puestas en escena de figuras actuales de la música, tomando como referencia un reciente concierto de Milo J que incluyó elementos visuales como cuchillos, santos y maniquíes decapitados.
Rincón no escatimó en calificativos al analizar el trasfondo de estos espectáculos y el impacto que, según su visión, tienen en la audiencia joven. “Están comprando almas con la música. Vos escuchás a estos artistas que son número uno y escuchá cómo cantan. ¿Vos alguna vez lo viste reírse a Milo J? No se ríe porque está poseído. Totalmente poseído. Perdón que lo diga así”, sentenció la actriz, visiblemente alarmada por lo que considera una influencia espiritual negativa.
La indignación de la actriz también se centró en las supuestas protecciones o rituales que rodearían la producción de ciertos discos. Rincón cuestionó las referencias a deidades y la supuesta representación de comunidades originarias en este contexto: “Dicen que están haciendo un disco, pero lo tienen que pasar por los santos umbanda y no sé quién más. Dicen que ellos cuidan a los aborígenes. ¿Qué? Yo voy hace siete años, tres veces por año, a los pueblos aborígenes a llevar donaciones. ¡Creen en Dios!”.
Para la artista, la violencia simbólica en el escenario es una señal de alerta que la sociedad no debería ignorar. “En un recital salieron con un cuchillo y comenzaron a acuchillar a un muñeco. No creo que sea un santo muy bueno. Están metiendo mensajes de todo tipo a través de la música a la gente”, concluyó con firmeza.
Más allá de la controversia, Rincón atraviesa un momento de gran realización profesional tras haber superado periodos de internación. En diálogo con Teleshow, la actriz se mostró conmovida por el inminente estreno de un programa televisivo dedicado íntegramente a la salud mental, proyecto que ella misma lideró en todas sus áreas. “Todo esto me lo cargué al hombro desde febrero del año pasado”, confesó sobre el arduo trabajo de escritura, dirección y edición que realizó.
El ciclo tiene su origen en el cortometraje Bullying, realizado junto a su terapeuta Gloria Luna. Para garantizar la seriedad del contenido, Rincón decidió contar con dos profesionales de la psicología, buscando una mirada técnica y responsable: “Porque creo que hablar de salud mental requiere mucho cuidado. Hoy en la tele todos opinan, pero esto no es para opinólogos”.
Respecto al propósito de esta nueva etapa, la conductora fue clara en su intención de generar un impacto positivo en los televidentes: “Ayudar a sanar. Que quien esté mirando pueda tomar algo, una herramienta, una frase, lo que sea. No pretendemos salvar a nadie, pero sí tocar el corazón”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario