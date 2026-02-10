Andrea Rincón habló de los rituales umbanda e involucró a Milo J: "Está poseído"

El ciclo tiene su origen en el cortometraje Bullying, realizado junto a su terapeuta Gloria Luna. Para garantizar la seriedad del contenido, Rincón decidió contar con dos profesionales de la psicología, buscando una mirada técnica y responsable: “Porque creo que hablar de salud mental requiere mucho cuidado. Hoy en la tele todos opinan, pero esto no es para opinólogos”.

Respecto al propósito de esta nueva etapa, la conductora fue clara en su intención de generar un impacto positivo en los televidentes: “Ayudar a sanar. Que quien esté mirando pueda tomar algo, una herramienta, una frase, lo que sea. No pretendemos salvar a nadie, pero sí tocar el corazón”.