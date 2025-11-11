Andrea Rincón volvió a apostar al amor: el posteo que revolucionó sus redes sociales
La actriz compartió imágenes desde Valle de Uco junto a un misterioso acompañante, tras su separación de Mauricio Correa.
Andrea Rincón mostró que volvió a apostar al amor. En abril de 2024, la actriz había confirmado su ruptura con Mauricio Correa, con quien mantuvo una relación durante un año e incluso llegó a proyectar casamiento. Desde ese momento no se la había visto acompañada… hasta ahora.
A través de su Instagram, la ex Gran Hermano compartió una serie de postales desde el Valle de Uco, en Mendoza, donde se la nota relajada, feliz y claramente enamorada, aunque sin revelar la identidad del hombre que la acompaña. En las imágenes se pueden ver distintos momentos de la escapada romántica que realizó junto a quien sería su nueva pareja.
Primero publicó un video en el que se lo ve a él conduciendo, mientras ella canta divertida y en un momento incluso le muerde apasionadamente el brazo. Más tarde, fue por más y publicó en su feed una galería de fotos donde aparece abrazada a su compañero, disfrutando de una copa de vino dentro de una bañera con una vista imponente al paisaje mendocino: montañas, viñedos y pastizales que completan el entorno.
Las publicaciones sorprendieron a sus seguidores, aunque entre los comentarios se colaron varios mensajes de amigos de la actriz que parecían estar al tanto de la relación: “Tu misterioso alguien”, “Los quiero, disfruten”, “Disfruten mucho hermosa”, escribieron algunos, dejando en claro que ya conocían al nuevo amor de Andrea.
También compartió una imagen del desayuno en la habitación donde se hospedó, con el espectacular paisaje de fondo. Fiel a su estilo, decidió mantener el misterio y no etiquetó a su acompañante ni dio indicios sobre su identidad.
Aunque prefiere mantener en reserva quién es su nueva pareja, la intérprete se mostró plena y feliz. La reacción de sus seguidores fue inmediata, celebrando que una vez más, Andrea Rincón haya decidido darle otra oportunidad al amor.
