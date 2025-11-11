Andrea Rincón volvió a apostar al amor: el posteo que revolucionó sus redes sociales

Primero publicó un video en el que se lo ve a él conduciendo, mientras ella canta divertida y en un momento incluso le muerde apasionadamente el brazo. Más tarde, fue por más y publicó en su feed una galería de fotos donde aparece abrazada a su compañero, disfrutando de una copa de vino dentro de una bañera con una vista imponente al paisaje mendocino: montañas, viñedos y pastizales que completan el entorno.