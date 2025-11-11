Wanda Nara obtuvo la foto que quería Mauro Icardi: así fue su encuentro con Johnny Depp

Furor por Johnny Depp: así lo recibieron sus fanáticos y Vero Lozano en Telefe

Johnny Depp se encuentra en la Argentina por estas horas y sus fans no podrían estar más felices: un gran número de ellos se ha congregado en las puertas de Telefe, con la esperanza de poder tomarse una foto con el actor y director estadounidense, que llegó al país para promocionar su nueva película "Modigliani, tres días en Montparnasse" que estrenará este jueves 13 de noviembre en los cines argentinos.

Luego de que el canal de las pelotas mostrara la efusividad de los seguidores de la vasta trayectoria del estadounidense, Vero Lozano lo recibió con una gran sonrisa y una presentación que mezcló el español con el inglés en "Cortá por Lozano". Con traductora incluida, el multifacético actor se sentó en el diván de la conductora para responder todas sus preguntas.

Al margen de la entrevista con Vero Lozano, el artista dará una masterclass este miércoles, a partir de las 19, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata, junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, en la que dialogarán sobre cine, actuación y dirección, con proyecciones audiovisuales de apoyo.

Tras la actividad en el Coliseo Podestá, se realizará una pre-avant-premiere exclusiva de la película Modigliani, dirigida por Depp, que narra tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916. El elenco está integrado por Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno McParland y Luisa Ranieri.