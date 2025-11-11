Qué dijo Ale Sergi tras la interpretación de "Tu misterioso alguien" de Dua Lipa: "Muy movilizado"
El líder de Miranda! se refirió a la estrella internacional y cómo fue escucharla cantar uno de sus hits. Enterate lo que dijo en la nota.
Ale Sergi sorprendió al revelar detalles inéditos sobre Dua Lipa y su versión de “Tu Misterioso Alguien”. El músico visitó el programa radial Vuelta y Media este lunes 10 de noviembre y habló sobre la inesperada interpretación que la artista británica realizó el pasado sábado en el estadio Más Monumental.
Cuando le preguntaron cómo se sentía tras el homenaje, el vocalista de Miranda contó: “Bien, bien, contento, muy movilizado, ¡qué buena onda!”. Y reveló una propuesta que pocos conocían: “Hacía como dos semanas nos habían llamado para ir a cantar con ella”.
Sin embargo, la banda no pudo aceptar la invitación debido a otros compromisos. “Nosotros no podíamos porque teníamos un show muy importante en Chile. Y dijimos ‘Bueno, nada, nos la perdemos’”, explicó Ale Sergi, y agregó: “Era ‘vengan y cantamos juntos’. Pensamos que era condicionado a nuestra presencia, igual pensamos ‘ojalá la cante’”.
A pesar de no haber compartido el escenario con Dua Lipa, el cantante recordó con entusiasmo el momento en que se enteraron de la sorpresa: “No podíamos cancelar lo otro. Igual le dijimos ‘qué genial pero mildis, tenemos otro compromiso ya tomado’. Y al final, cuando terminamos de tocar ese show, que fue un show relindo que hicimos en Santiago, la pasamos rebien y Juli me viene a dar un abrazo y me cuenta que Dua Lipa cantó la canción. No lo podíamos creer”.
Dua Lipa brilló en su segundo River con una canción de Miranda!
Durante sus dos noches en River, la artista sorprendió a todos con una canción icónica de la música nacional. En la primera noche fue "De música ligera" aclarando que sabe lo que significa el rock en Argentina.
Sin embargo, este sábado 8 de noviembre sorprendió con una nueva versión de "Tu misterioso alguien". "Durante mis tours a mi me gusta sorprender al público con una canción original de su país y hoy encontré esta que me gustó mucho", explicó antes de comenzar a cantar el éxito de Miranda!.
