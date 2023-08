La palabra de Taboada: su presente en DDM tras salir de LAM

Respecto a su presente en DDM tras su salida de LAM, la locutora se sinceró: "Estoy super bien, muy contenta. El cambio me está haciendo muy bien, siento que está bueno cumplir etapas y comenzar otra, por más que uno tenga temor. Este cambio me renovó, me siento bien. Si bien mi característica es investigar, lo estoy aplicando mucho más en DDM. Hay otros roles y otras funciones, pero explotar esa parte mía, es vital".

A su vez, Taboada se refirió a Ángel de Brito y Mariana Fabbiani: "No había trabajado nunca con Mariana Fabbiani, pero tanto ella como Ángel son muy profesionales, tienen clarísimo como conducir. Ángel creció muchísimo en BDV. Los dos manejan muy bien el aire, un panel y la información". Sobre LAM, dijo: "Miro el programa, estoy tratando de aprovechar más la noche, pero lo miro. Sería como una ex que lloró, pero ahora estamos en armonía, somos amigos. Puedo verlo como un crecimiento".