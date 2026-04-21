Andrés Calamaro arrasa en Buenos Aires: suma otra fecha tras agotar múltiples shows
El ícono del rock argentino atraviesa un gran presente y continúa ampliando su gira “Como Cantor” con nuevas funciones ante la enorme demanda del público.
Andrés Calamaro vuelve a confirmar su vigencia con una convocatoria imparable. En medio de un presente artístico sólido, el músico agotó varias funciones en el Movistar Arena en cuestión de horas y anunció una nueva fecha para seguir celebrando su encuentro con el público.
El artista presenta “Como Cantor”, una gira que toma su nombre de una de las frases más representativas del Martín Fierro, y que funciona como eje conceptual de esta etapa. La propuesta pone el foco en la interpretación, el repertorio y la conexión directa con sus seguidores, repasando las canciones más emblemáticas de su carrera.
Tras anunciar su regreso a Buenos Aires, la respuesta fue inmediata: las primeras funciones se agotaron rápidamente, lo que llevó a sumar nuevas fechas el 27 de mayo y el 3 de junio, que también colgaron el cartel de “sold out”. Ahora, se confirmó un nuevo show el 8 de junio, consolidando una serie histórica de presentaciones en la ciudad.
Las entradas para esta nueva función estarán disponibles a partir del miércoles 22 de abril a las 13 horas, con opciones de pago en cuotas y beneficios con tarjetas seleccionadas, a través del sitio oficial del estadio, www.movistararena.com.ar.
Este gran momento llega después de una intensa gira internacional. Durante su “Agenda 2025 Tour”, Calamaro ofreció más de 40 conciertos en distintos puntos de Latinoamérica y Europa, con presentaciones destacadas en escenarios como el Hipódromo de La Plata, el Monticello Arena y el festival Santiago Rock.
En paralelo, el tour continuará recorriendo varias ciudades de Argentina y la región, con fechas confirmadas en Santa Fe, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Mar del Plata, Bahía Blanca y Montevideo, llevando su música a miles de fanáticos en cada destino.
TOUR “COMO CANTOR”
- 24 de abril - Estadio Cubierto Club A. Unión - Santa Fe, Argentina
- 26 de abril - Anfiteatro Cocomarola - Corrientes, Argentina
- 30 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina
- 02 de mayo - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina
- 08 de mayo - Predio Ferial Catamarca - Catamarca, Argentina
- 15 de mayo - Polideportivo - Mar del Plata, Argentina
- 17 de mayo - Dow Center - Bahía Blanca, Argentina
- 31 de mayo - Antel Arena
- 26 de mayo - Movistar Arena - AGOTADO
- 27 de mayo - Movistar Arena - AGOTADO
- 3 de junio - Movistar Arena - AGOTADO
- 8 de junio - Movistar Arena -NUEVA FECHA
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