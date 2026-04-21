Andrés Calamaro arrasa en Buenos Aires: suma otra fecha tras agotar múltiples shows

Embed - Dale Play on Instagram: "se agotó el tercer Movistar Arena y vamos por el cuarto 26 y 27 de mayo | AGOTADO 3 de junio | AGOTADO 8 de junio | NUEVA FECHA Movistar Arena Venta general con todos los medios de pago a partir del miércoles 22 de abril a las 13hs. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con @bancomacro @macroselecta @visa_argentina movistararena.com.ar #ProduceDalePlay " View this post on Instagram

Las entradas para esta nueva función estarán disponibles a partir del miércoles 22 de abril a las 13 horas, con opciones de pago en cuotas y beneficios con tarjetas seleccionadas, a través del sitio oficial del estadio, www.movistararena.com.ar.